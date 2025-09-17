राजकोट : पत्रकारिता भवन के विद्यार्थियों को सूचना विभाग की कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण

राजकोट के सौराष्ट्र विश्वविद्यालय स्थित श्री ए.डी. शेठ पत्रकारिता भवन के विद्यार्थियों को सूचना विभाग की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय सूचना कार्यालय, राजकोट की सहायक सूचना निदेशक सोनलबेन जोशीपुरा और वरिष्ठ उप-संपादक जितेंद्र निमावत ने विद्यार्थियों को विभाग की गतिविधियों और करियर संभावनाओं पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को सूचना विभाग की विभिन्न शाखाओं और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी गई। इसमें जनसंपर्क, जनसूचना, मीडिया समन्वय, प्रेस नोट, विशेष लेख, सफलता की कहानियां, मीडिया कवरेज जैसे विषय शामिल थे। साथ ही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, चुनाव और आपदाओं के दौरान सूचना विभाग की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

विद्यार्थियों ने प्रश्नोत्तर सत्र में सक्रिय भागीदारी निभाई और विभाग से जुड़े अनेक पहलुओं पर जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर भवन की अध्यक्ष डॉ. निताबेन उदानी, प्रोफेसर तुषारभाई चंदाराणा, जितेंद्र रादडिया सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।