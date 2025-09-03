राजकोट : भारतीय सेना को समर्पित ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थीम पर गणेशोत्सव का अनूठा आयोजन

भारतीय सेना की वीरता और बलिदान को सलाम करते हुए इस वर्ष गणेशोत्सव में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की थीम पर भव्य और अनूठा आयोजन किया गया। श्री गजानंद सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस गणपति महोत्सव में सैन्य वर्दी में विराजमान गणेशजी, आईएनएस विक्रांत, तेजस लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस मिसाइल, टैंक, वॉच टावर और सशस्त्र सैनिकों के जीवंत मॉडल दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बने।

राजकोट के मोरबी रोड स्थित ओमनगर आर.डी. सोसाइटी के विशाल पंडाल में भारत-पाक सीमा का दृश्य प्रस्तुत किया गया, जहाँ एक ओर सैन्य छावनी और दूसरी ओर पाकिस्तान का क्षेत्र दर्शाया गया है। पंडाल के मध्य में गणेशजी दादा सैन्य वर्दी में विराजमान हैं, जबकि भारत माता और शहीद भगत सिंह की विशाल प्रतिमा पूरे वातावरण को देशभक्ति के रंग में रंग रही है।

ट्रस्ट के अध्यक्ष रणजीतसिंह जडेजा ने बताया कि इस वर्ष ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की थीम को ध्यान में रखते हुए दो महीने पहले से ही तैयारियाँ शुरू कर दी गई थीं। थर्मोप्लास्टिक से बने युद्ध मॉडल और सजावट तैयार करने में 30 से अधिक बच्चों और युवाओं ने भाग लिया। साथ ही, ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक विशेष वीडियो फिल्म भी तैयार की गई, जो पंडाल में आने वाले बच्चों और परिवारों को दिखाई जा रही है।

कार्यक्रम केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रहा। ट्रस्ट ने राजकोट नगर निगम के स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर 18 चरणों वाला स्वच्छता अभियान भी शुरू किया है, जिसमें युवा घर-घर जाकर स्वच्छता नियम समझा रहे हैं। इसके अलावा नशामुक्ति के लिए विशेष स्टॉल लगाया गया है, जिसमें तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभाव और संतुलित आहार के लाभ प्रदर्शित किए जा रहे हैं। सामाजिक कार्यों में सक्रिय इस ट्रस्ट ने इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 96 बोतल रक्त एकत्र किया गया।

गणेशोत्सव के इस अनूठे आयोजन को राज्य सरकार भी विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित करने जा रही है। राजकोट का यह गणपति महोत्सव धार्मिक आस्था के साथ-साथ देशभक्ति, सामाजिक जागरूकता और स्वच्छता का अद्वितीय संगम बन गया है।