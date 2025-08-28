राजकोट : भारत सरकार की नई पहल: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को मिलेगा 1.50 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज

राजमार्गों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल लोगों की जान बचाने के लिए भारत सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पहल पर अब ऐसे घायलों को नज़दीकी अस्पताल में तुरंत 1.50 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।

अक्सर दुर्घटना के बाद पीड़ित बेहोश या असहाय स्थिति में होता है और इलाज का खर्च उठाने वाला कोई व्यक्ति मौजूद नहीं होता। इस स्थिति में अस्पताल सीधे इलाज करेगा और खर्च का भुगतान मंत्रालय की ओर से किया जाएगा। इलाज की यह सुविधा सात दिनों तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) से जुड़े और अन्य अस्पतालों में भी उपलब्ध होगी।

विशेषज्ञ जे.वी. शाह ने बताया कि योजना के सफल क्रियान्वयन में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी भूमिका होगी। पुलिस eDAR प्रणाली पर पीड़ित की आईडी जनरेट करेगी। वहीं, गैर-पैनल अस्पताल भी मरीज को 24 घंटे के लिए 10,000 रुपये तक का स्थिरीकरण उपचार देंगे।

गुजरात राज्य में पहले से लागू ‘वाहन दुर्घटना उपचार सहायता योजना-2018’ के तहत मरीजों को 50,000 रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है। साथ ही, हिट एंड रन मामलों में मृतक के परिवार को मुआवज़ा दिया जाता है।

पद्मकुंवरबा अस्पताल, राजकोट की आरएमओ नूतनबेन के अनुसार, इस योजना के तहत राजकोट ज़िले में अब तक 6.93 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त पहल से सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ‘गोल्डन ऑवर’ में तत्काल और जीवन रक्षक उपचार मिल सकेगा।