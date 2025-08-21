लोकतेज WhatsApp channel
राजकोट

राजकोट को मिलेगी 7 नई एसी प्रीमियम लग्जरी बसें

सांसद और विधायकों की मौजूदगी में शुक्रवार को बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा

राज्य में यात्रियों को और अधिक आरामदायक परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गुजरात राज्य मार्ग परिवहन निगम (जीएसआरटीसी) द्वारा 100 नई एसी प्रीमियम लग्जरी बसों को सेवा में शामिल किया जा रहा है। इनमें से 7 बसें राजकोट डिवीजन को आवंटित की गई हैं।

शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 को राजकोट एसटी बस पोर्ट पर आयोजित समारोह में सांसद पुरुषोत्तमभाई रूपाला, विधायक डॉ. दर्शिताबेन शाह, उदयभाई कानगड़, रमेशभाई टिलाला सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।

नई बस सेवाओं के तहत, राजकोट से भावनगर मार्ग का किराया 304 रुपये (सरधार, आटकोट, बाबरा, ढसा, सोनगढ़, सीहोर होते हुए) तय किया गया है। वहीं राजकोट से ऊना मार्ग का किराया 544 रुपये  (वाया वीरपुर, जूनागढ़, केशोद, गडू, वेरावल, सोमनाथ, कोडिनार) होगा। इसके अलावा, राजकोट से दीव का किराया 579 रुपये (वाया वीरपुर, जूनागढ़, केशोद, गडू, वेरावल, सोमनाथ, कोडिनार. उना) मार्ग से होते हुए निर्धारित किया गया है। जीएसआरटीसी के मंडल निदेशक के अनुसार, इन मार्गों पर वापसी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

