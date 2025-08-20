राजकोट : भायावदर में एलईडी स्क्रीन पर दिखाई गईं नमस्ते योजना की लघु फिल्में
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत जागरूकता अभियान, सफाई कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान पर विशेष जोर
राजकोट के उपलेटा तालुका की भायावदर नगर पालिका ने शहर की प्रतिष्ठित सड़क पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से नमस्ते योजना (नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम) पर आधारित तीन लघु फिल्में प्रदर्शित कीं।
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से यह योजना लागू की है। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों को रोकना, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना तथा उन्हें गरिमापूर्ण आजीविका उपलब्ध कराना है।
भायावदर नगर पालिका ने इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन-शहरी और निर्मल गुजरात अभियान के अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने के लिए इन विशेष लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया, ताकि योजना का लाभ जल्द से जल्द वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँच सके।