राजकोट : विंछिया आईटीआई में करियर मार्गदर्शन संगोष्ठी, मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने छात्रों के प्रोजेक्ट्स की सराहना की

जल संसाधन एवं जल आपूर्ति मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया की अध्यक्षता में राजकोट के विंछिया आईटीआई में करियर मार्गदर्शन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन और महिला प्रशिक्षुओं की प्रार्थना-भजन प्रस्तुति से हुई।

मंत्री बावलिया ने अपने करियर के संघर्ष को साझा करते हुए कहा कि “कभी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा माना जाने वाला यह इलाका आज हाई स्कूल, सिम स्कूल, सरकारी विज्ञान संकाय कॉलेज, आधुनिक पुस्तकालय, खेल परिसर और आईटीआई जैसी सुविधाओं से सुसज्जित है।” उन्होंने घोषणा की कि विंछिया में छोटे जीआईडीसी की स्थापना की जाएगी, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही समय-समय पर करियर मार्गदर्शन सेमिनार और रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे।

इस अवसर पर छात्रों द्वारा बनाए गए रिवर्स कार पार्किंग बजर, वेबसाइट लिंक, डोर थंब लॉक, ऑटो डोर सेंसर, स्वदेशी मोटर और थ्री-फेज ट्रांसफार्मर जैसे प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन किया गया। मंत्री ने इन डेमो का अवलोकन किया और प्रशिक्षुओं की सराहना की।

कार्यक्रम में आईटीआई के प्रशिक्षक डी.पी. मकवाना ने कैरियर विकल्पों पर जानकारी दी, अप्रेंटिस सलाहकारों ने प्रशिक्षुओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और क्षेत्रीय सूचना कार्यालय की सहायक ऋद्धि त्रिवेदी ने ‘मारी योजना पोर्टल’, रोजगार समाचार और अन्य डिजिटल संसाधनों के बारे में बताया। इसके अलावा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक ने प्रशिक्षण व व्यवसाय ऋण योजनाओं की जानकारी दी, जिला उद्योग केंद्र के वनराजभाई चावड़ा ने किसानों को ट्रैक्टर सब्सिडी योजनाओं पर मार्गदर्शन दिया और रोजगार कार्यालय की चेतनाबेन मराडिया ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।

संगोष्ठी का संचालन फोरमैन जे.पी. डाभी ने किया। कार्यक्रम में स्थानीय सरपंच शत्रुभाई राजपरा, उपसरपंच घनश्यामभाई, उद्योगपति, अग्रणीजन, गोंडल आईटीआई प्रिंसिपल योगेशभाई जोशी, विभिन्न ट्रेडों के विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में प्रशिक्षु उपस्थित रहे।