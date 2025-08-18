लोकतेज WhatsApp channel
राजकोट

राजकोट के “शौर्यानु सिंदूर” लोक मेले में पुलिस विभाग की हथियार प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र

राजकोट के "शौर्यानु सिंदूर" लोक मेले में पुलिस विभाग की हथियार प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र

19वीं सदी की मशीन गन से लेकर स्नाइपर तक 30 से अधिक आधुनिक और ऐतिहासिक हथियार प्रदर्शित, बच्चों व युवाओं के लिए सेल्फी प्वाइंट भी बने आकर्षण

पुलिस विभाग ने रेसकोर्स मैदान में आयोजित “शौर्यानु सिंदूर” लोक मेले में हथियारों की भव्य प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों में अनुशासन, समर्पण और सुरक्षा की भावना जागृत करना तथा पुलिस विभाग के पास मौजूद आधुनिक हथियारों की जानकारी नागरिकों तक पहुँचाना था।

इस प्रदर्शनी में 19वीं सदी की ब्रिटिश शासनकालीन 303 मैक्सिम मशीन गन, स्नाइपर, लाइट मशीन गन (एलएमजी), मशीन पिस्टल, इंसास राइफल, एसआईजी समेत 30 से अधिक हथियार प्रदर्शित किए गए। साथ ही कृपाण, विभिन्न आकार की गोलियां, स्पीड गन और बम निरोधक दस्ते के उपकरण भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। पुलिस विभाग के लगभग 25 कर्मियों ने स्टॉल पर उपस्थित रहकर नागरिकों को प्रत्येक हथियार की विशेषताओं और उनके उपयोग के बारे में जानकारी दी।

हथियारों की प्रदर्शनी के साथ-साथ मेले में यातायात नियमों की जागरूकता पर भी विशेष ध्यान दिया गया। पोस्टरों और पैम्फलेट्स के माध्यम से हेलमेट के महत्व और यातायात नियमों की जानकारी दी गई। वहीं, “हेलमेट अभियान” और “पुलिस वर्दी” थीम वाले सेल्फी प्वाइंट बच्चों और युवाओं के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बने रहे।

उल्लेखनीय है कि यह प्रदर्शनी न केवल नागरिकों को पुलिस की कार्यप्रणाली और हथियारों से परिचित कराती है, बल्कि सुरक्षा और जिम्मेदारी की भावना को भी सशक्त करती है।

