राजकोट में ‘हेरिटेज क्विज़ 4.0’: छात्रों ने जाना भारत की ऐतिहासिक विरासत का महत्व

भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास (INTEC) द्वारा राजकोट में जिला स्तरीय ‘हेरिटेज क्विज़ 4.0’ का आयोजन किया गया, जिसमें 18 स्कूलों के कक्षा 7 से 10 तक के कुल 230 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों में भारत की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक विविधता के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना था।

यह क्विज़ आत्मीय विश्वविद्यालय के मुख्य सभागार में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित हुई। प्रतियोगिता दो चरणों में सम्पन्न हुई—पहले चरण में लिखित प्रश्न और दूसरे में मौखिक प्रश्न पूछे गए।

अंतिम परिणाम में जीनियस स्कूल के देव देपानी और आरव पाम्भर विजेता बने, जबकि इनोवेटिव इंटरनेशनल, वेस्टवुड और आत्मीय स्कूल के छात्र उपविजेता रहे। विजेता टीम अब अक्टूबर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में राजकोट का प्रतिनिधित्व करेगी।

ज्ञानवर्धक माहौल को और रोचक बनाने के लिए दोनों राउंड के बीच प्रख्यात गायक भरतदान गढ़वी और हार्दिक वैष्णव ने लोक संगीत प्रस्तुत किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा।

इस अवसर पर आत्मीय स्कूल की प्रधानाचार्या स्वास्तिक दीदी, विरानी विज्ञान संस्थान के प्राचार्य डॉ. के.डी. लाडवा*, आत्मीय विश्वविद्यालय के जिग्नेशभाई राठौड़, सिंहर फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक डॉ. विवेक सिंहार और रोजरी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के निदेशक डॉ. विशाल वारिया सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। प्रतियोगिता का संचालन क्विज़ मास्टर हीरेन आचार्य ने किया।

इंटेक राजकोट चैप्टर की संयोजक रिद्धि शाह ने बताया कि इस प्रतियोगिता का यह चौथा सीज़न है और छात्रों में अत्यधिक उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियाँ भविष्य में हमारी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और मूल्यों को सुदृढ़ बनाने में सहायक होंगी।

आयोजन की सफलता में नियति शाह, हेमांगी पटेल, सागर पंखानिया, हिताक्षी वाघेला, देवांशी जानी और चेतस ओझा सहित अनेक स्वयंसेवकों का योगदान रहा। अंत में, इंटेक राजकोट चैप्टर की टीम ने सभी प्रतिभागी स्कूलों और छात्रों का आभार व्यक्त किया।