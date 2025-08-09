लोकतेज WhatsApp channel
राजकोट : ‘हर घर तिरंगा’ अभियान में स्वयंसेवक बनकर देशभक्ति का संदेश फैलाने का सुनहरा अवसर

सबसे अधिक सेल्फी अपलोड करने वाले श्रेष्ठ राजदूतों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा सम्मान

स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभर में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान जोरों पर है। इस पहल के तहत नागरिक अपने घरों और संस्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति का इज़हार कर रहे हैं। अब देशभक्त नागरिकों के लिए इसमें सक्रिय रूप से जुड़ने का सुनहरा अवसर है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने ‘हर घर तिरंगा: स्वयंसेवक कार्यक्रम’ शुरू किया है, जिसके माध्यम से इच्छुक नागरिक इस अभियान में स्वयंसेवक के रूप में भाग ले सकते हैं।

किसी भी नागरिक के लिए स्वयंसेवक बनने की प्रक्रिया सरल है।इसके लिए (https://harghartiranga.com) पर जाकर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद स्वयंसेवक का कार्य होगा कि वे अपने क्षेत्र, स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए लोगों को प्रेरित करें, तिरंगे के महत्व की कहानियाँ सुनाएँ और विविधता में एकता का संदेश फैलाएँ।

वेबसाइट पर स्वयंसेवकों के लिए विस्तृत मार्गदर्शन उपलब्ध है। उन्हें भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार ध्वज फहराने में लोगों की मदद करनी होगी, तिरंगे के साथ सेल्फी खिंचवाकर पोर्टल पर अपलोड करवाना होगा और चाहें तो नज़दीकी डाकघर से झंडे खरीदकर वितरित भी कर सकते हैं। अभियान के सफल समापन पर सभी स्वयंसेवकों को संस्कृति मंत्रालय की ओर से आधिकारिक प्रमाणपत्र मिलेगा।

विशेष रूप से, जो स्वयंसेवक सबसे अधिक तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करवाएंगे, उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ‘श्रेष्ठ राजदूत’ के रूप में सम्मानित किया जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया में नाम, उम्र, फ़ोन नंबर, लिंग, नागरिकता की स्थिति, ईमेल आईडी और पासवर्ड भरकर रजिस्ट्रेशन करना शामिल है।

अभियान में शामिल होकर नागरिक न केवल अपनी देशभक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं, बल्कि समाज में राष्ट्रीय गौरव और एकता का संदेश भी प्रसारित कर सकते हैं। यह अवसर 11 भाषाओं जिनमें हिंदी और गुजराती भी शामिल हैं  में उपलब्ध है, जिससे हर क्षेत्र के लोग आसानी से जुड़ सकें।

