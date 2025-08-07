राजकोट दिव्यांग ट्रस्ट ने प्रशासन को सौंपीं छह व्हीलचेयर

राजकोट के दिव्यांग कल्याण ट्रस्ट ने एक सराहनीय पहल करते हुए जिले के दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन को छह व्हीलचेयर दान की हैं। शुक्रवार सुबह राजकोट जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट के अध्यक्ष राजूभाई काकड़िया और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने ये व्हीलचेयर कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश को सौंपीं।

इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश ने ट्रस्ट की सामाजिक भावना और दिव्यांगों के लिए किए जा रहे सेवा कार्यों की खुले दिल से सराहना की। ट्रस्ट ने प्रशासन के विभिन्न कार्यालयों में रैंप, रेलिंग और अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भी कलेक्टर का आभार जताया।

ट्रस्ट द्वारा दी गई छह व्हीलचेयर राजकोट शहर के प्रांत-1 और प्रांत-2 कार्यालयों, ग्रामीण प्रांत कार्यालय, और तालुका, पूर्व एवं दक्षिण मामलतदार कार्यालयों में दिव्यांगजनों के उपयोग के लिए स्थापित की जाएंगी।

इस कार्यक्रम में अतिरिक्त कलेक्टर ए.के. गौतम, जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी संतोष राठौड़ सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित थे। ट्रस्ट की यह पहल न केवल दिव्यांगों की सुविधा बढ़ाएगी बल्कि समाज में समावेशिता और संवेदनशीलता का भी संदेश देगी।