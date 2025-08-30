राजकोट : जसदण तालुका के भाडला गाँव में सेवा सेतु कार्यक्रम का शुभारंभ

गुजरात सरकार के जल संसाधन एवं जलापूर्ति, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने राजकोट के जसदण तालुका के भाडला गाँव स्थित सरदार पटेल स्कूल में सेवा सेतु कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भाडला सहित कुल 16 गाँवों के नागरिकों को एक ही स्थान पर 18 योजनाओं का लाभ और 21 सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

मंत्री बावलिया ने बताया कि सेवा सेतु कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन लाभ, बुजुर्गों और गंगा स्वरूपा महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं सहित विभिन्न सेवाओं का लाभ नागरिकों को आसानी से मिल सके, इसके लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं से संबंधित योजनाओं के बारे में जनजागृति फैलाना भी आवश्यक है।

मंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्येय स्थानीय समस्याओं का शीघ्र और सकारात्मक समाधान कर परिणामोन्मुखी कार्रवाई करना है। यदि किसी सरकारी कार्य की गुणवत्ता में कमी हो तो उसे सुधारने के लिए प्रशासन तत्पर रहेगा। हाल ही में लगभग 1 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें भाडला और कुंदनी सहित तीन नए ग्राम पंचायत कार्यालयों के निर्माण हेतु 75 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अल्प अवधि में जसदण-विंछिया क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के प्रयासों से यह तालुका पूरे राजकोट जिले में अग्रणी स्थान पर है।

कार्यक्रम में मंत्री बावलिया का शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। मामलतदार आई.जी. झाला ने स्वागत भाषण में कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की, जबकि प्रमुख भावेशभाई वेकरिया ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस दौरान मंत्री ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से मुलाकात कर निर्देश दिए कि किसी भी लाभार्थी को कार्यक्रम में कोई कठिनाई न हो।

उल्लेखनीय है कि अब राज्यभर में सेवा सेतु कार्यक्रम लाभार्थी सत्यापन एप्लिकेशन से जुड़ चुका है, जिससे आधार-आधारित प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी की प्रक्रिया सरल हो गई है। हाल ही में जसदण तालुका की 681 गंगा स्वरूपा महिलाओं और 230 निराश्रित वृद्धजनों को सरकारी योजनाओं से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

इस अवसर पर प्रांतीय अधिकारी आर.आर. खंभार, तालुका विकास अधिकारी पी.जी. परमार, उप मामलतदार एच.वी. सांबड, तालुका स्वास्थ्य अधिकारी सी.के. राम सहित अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।