राजकोट रेल मंडल में टीटीई की ड्यूटी अब होगी बायोमेट्रिक से दर्ज

राजकोट रेल मंडल ने यात्रा टिकट परीक्षकों (टीटीई) की ड्यूटी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। अब टीटीई को ड्यूटी की शुरुआत और समाप्ति पर बायोमेट्रिक प्रणाली से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

नई व्यवस्था के तहत राजकोट, ओखा, द्वारका, जामनगर, हापा, मोरबी और सुरेंद्रनगर स्थित टीटीई लॉबी में यह फिंगरप्रिंट सिस्टम शुरू कर दिया गया है। इसमें कर्मचारियों को ड्यूटी शुरू करते समय ‘साइन-इन’ और ड्यूटी पूरी होने के बाद ‘साइन-आउट’ करना होगा।

राजकोट मंडल के अनुसार, यह प्रणाली न केवल वास्तविक समय में उपस्थिति दर्ज करेगी बल्कि ड्यूटी रिकॉर्ड में पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी सुनिश्चित करेगी। इससे गड़बड़ी और अनियमितताओं पर रोक लगेगी।

इसके लिए टीटीई लॉबी एप्लिकेशन को सी-डेक (केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का वैज्ञानिक संस्थान) से जोड़ा गया है। मंडल प्रशासन का कहना है कि नई व्यवस्था से उपस्थिति की निगरानी आसान होगी और टिकट परीक्षकों की कार्यप्रणाली पर सख्त नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।