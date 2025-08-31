राजकोट : राष्ट्रीय खेल दिवस पर राजकोट पुलिस मुख्यालय में वॉलीबॉल और रस्साकशी प्रतियोगिताएं संपन्न

हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर "राष्ट्रीय खेल दिवस" समारोह के अंतर्गत रविवार को पुलिस मुख्यालय परिसर में वॉलीबॉल और रस्साकशी प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। गुजरात सरकार के खेल, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधि विभाग तथा गुजरात खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में पुलिस, निगम, जिला पंचायत और कलेक्टर कार्यालय की पुरुष और महिला टीमों की कुल आठ टीमों ने भाग लिया। लगभग 170 खिलाड़ियों ने रोमांचक मुकाबलों में अपना कौशल दिखाया।

रस्साकशी मुकाबला बेहद उत्साहपूर्ण रहा। पुलिस मुख्यालय के मैदान में जिला कलेक्टर की टीम और जिला शिक्षा अधिकारी की टीम आमने-सामने थीं। सीटी बजते ही दोनों ओर से खिलाड़ी पूरी ताकत के साथ रस्सी खींचने लगे। संघर्ष लंबे समय तक जारी रहा और अंततः जिला कलेक्टर की महिला टीम ने जीत हासिल की।

वॉलीबॉल मुकाबला भी दर्शकों के लिए रोमांच से भरा रहा। राजकोट जिला कलेक्टर की टीम और राजकोट शहर पुलिस की टीम के बीच जोरदार खेल देखने को मिला। कभी कलेक्टर की टीम अंक हासिल करती, तो कभी पुलिस टीम शानदार बचाव कर बढ़त बना लेती। दर्शकों की तालियों और उत्साहवर्धक नारों से मैदान का माहौल और जोशीला हो उठा।

खेल शुरू होने से पूर्व पुलिस आयुक्त ब्रजेश कुमार झा और कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश ने स्वयं भी वॉलीबॉल खेलकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु पूर्वी ने उपस्थितजनों को 'फिट इंडिया' की शपथ दिलाई।

कार्यक्रम में निवासी अतिरिक्त कलेक्टर ए.के. गौतम, जिला विकास अधिकारी आनंदु सुरेश गोविंद, क्षेत्रीय नगर आयुक्त महेश जानी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महेंद्र बगड़िया, पुलिस उपायुक्त सज्जन सिंह परमार, राकेश देसाई और जगदीश बांगरवा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।