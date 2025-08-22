राजकोट से दौड़ेंगी 7 नई एसी प्रीमियम बसें

राजकोट एसटी बस पोर्ट पर रविवार को सांसद पुरुषोत्तमभाई रूपाला, विधायक डॉ. दर्शिताबेन शाह और विधायक रमेशभाई टिलाला ने संयुक्त रूप से राजकोट डिवीजन की 7 नई एसी प्रीमियम लग्जरी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

कार्यक्रम में अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। विधिवत पूजा-अर्चना के बाद गणमान्य व्यक्तियों ने बसों का निरीक्षण किया और संचालन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर राजकोट एसटी मंडल निदेशक जे. बी. कलोतरा, डिपो प्रबंधक एन. वी. ठुम्मर सहित अधिकारी, कर्मचारी और यात्री बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

नवप्रारंभ की गई इन 7 बसों से प्रतिदिन 16 फेरे होंगे और ये कुल 4046 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। राजकोट–भावनगर (वाया सरधार, आटकोट, बाबरा, ढसा, सोनगढ़, सिहोर) किराया रु. 304, राजकोट–ऊना (वाया वीरपुर, जूनागढ़, केशोद, गडू, वेरावल, सोमनाथ, कोडिनार) किराया रु. 544, राजकोट–दीव (वाया वीरपुर, जूनागढ़, केशोद, गडू, वेरावल, सोमनाथ, कोडिनार, ऊना) किराया रु. 579 है।

गौरतलब है कि गुजरात सरकार ने यात्रियों को बेहतर और आरामदायक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एसटी कॉर्पोरेशन के माध्यम से 100 नई एसी बसों की खरीद की है। इनमें से 7 बसें राजकोट डिवीजन को आवंटित की गई हैं, जबकि निकट भविष्य में यहां 25 से 30 अतिरिक्त एसी बसें मिलने की संभावना है।