राजकोट में भव्य ‘तिरंगा यात्रा’ निकाली गई, प्रभारी मंत्री राघवजीभाई पटेल ने जगाया देशभक्ति का जोश

राजकोट महानगर में आज प्रभारी मंत्री राघवजीभाई पटेल की उपस्थिति में भव्य ‘तिरंगा यात्रा’ का आयोजन किया गया। रेसकोर्स स्थित बाहुमाली भवन से प्रारंभ होकर जुबली चौक स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा तक निकाली गई इस यात्रा में हजारों लोगों ने तिरंगा लहराते हुए भाग लिया। यात्रा के दौरान देशभक्ति गीतों और नारों ने पूरे शहर का माहौल देशप्रेम से भर दिया।

कार्यक्रम की शुरुआत में मंत्री पटेल ने बाहुमाली भवन परिसर में सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि “राजकोटवासियों की भारी उपस्थिति देखकर गर्व होता है। स्वतंत्रता आंदोलन में अनगिनत ज्ञात-अज्ञात वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज ‘हर घर तिरंगा’ अभियान का उद्देश्य हर नागरिक के हृदय में वही अटूट देशभक्ति का जोश जगाना है।”

उन्होंने लोगों से आज़ादी की रक्षा के लिए सदैव सजग रहने का आह्वान करते हुए कहा कि “जब देश पर खतरा मंडराए, हमें एकजुट होकर उसका सामना करना चाहिए।” उन्होंने हाल ही में हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर पूरी दुनिया में भारत की एकता और शक्ति का परिचय दिया है।

महापौर श्रीमती नयनाबेन पेढाडिया ने राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताते हुए कहा कि “देश की सेवा के लिए केवल इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है।” उन्होंने सभी से तिरंगा यात्रा में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।

यात्रा में विधायक, नगर आयुक्त, पुलिस आयुक्त, जिला कलेक्टर, वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्तियों सहित आम नागरिकों ने भाग लिया। मार्ग में विभिन्न मंचों पर देशभक्ति व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने इस आयोजन को और भी जीवंत बना दिया। अंत में जुबली चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर यात्रा का समापन हुआ। तिरंगा लहराते हजारों लोगों की उपस्थिति ने यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता और एकता के प्रति राजकोट का जज़्बा अडिग है।