राजकोट में 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का पूर्वाभ्यास सम्पन्न

राजकोट जिले के पडधरी तालुका के तरघड़ी गाँव स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में बुधवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का जिला स्तरीय पूर्वाभ्यास आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश ने स्वयं उपस्थित रहकर समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया।

पूर्वाभ्यास के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई और प्लाटून निरीक्षण किया गया। मंच पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनमें देशभक्ति गीत, नृत्य और नाट्य प्रस्तुति शामिल रही।

कलेक्टर ने समारोह स्थल पर बैठक व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, पेयजल, ध्वनि प्रणाली, मैदान की सफाई और वृक्षारोपण स्थल जैसी सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस मौके पर जिला विकास अधिकारी आनंदु सुरेश गोविंद, निवासी अतिरिक्त कलेक्टर ए. के. गौतम, प्रांतीय अधिकारी विमलकीर्ति चक्रवर्ती, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी दीक्षितभाई पटेल, जिला युवा विकास अधिकारी हितेशभाई दिहोरा सहित कई अधिकारी, शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।