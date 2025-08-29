राजकोट में राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह की शुरुआत पूर्व-अभ्यास सत्र से

हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में 29 से 31 अगस्त तक पूरे देश में "राष्ट्रीय खेल दिवस" मनाया जाएगा। इसी कड़ी में गुजरात खेल प्राधिकरण और जिला प्रशासन, राजकोट द्वारा रेसकोर्स स्थित बहुमाली भवन में पूर्व-कार्यक्रम अभ्यास सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लगभग 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया और ‘खेल महाकुंभ’ व ‘फिट इंडिया’ के बैनर लेकर रैली में हिस्सा लिया।

कलेक्टर ओम प्रकाश ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खिलाड़ियों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 29 अगस्त को "राष्ट्रीय खेल दिवस" के साथ ही राज्यव्यापी खेल महाकुंभ के लिए पंजीकरण हो गई है। नागरिक, छात्र और युवा 22 सितंबर तक इसमें पंजीकरण करा सकेंगे। उन्होंने राजकोट के अधिक से अधिक नागरिकों से खेलों में भाग लेने की अपील की।

इस अवसर पर खिलाड़ी देवयानी झाला का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में सांसद रामभाई मोकरिया, महापौर नयनाबेन पेढाडिया, क्षेत्रीय नगर आयुक्त महेश जानी, जिला विकास अधिकारी आनंदु सुरेश गोविंद, जिला खेल विकास अधिकारी रमाबेन मद्रा सहित विभिन्न खेल प्रशिक्षक, छात्र और खिलाड़ी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

राष्ट्रीय खेल दिवस पर होने वाले कार्यक्रम

शुक्रवार 29 अगस्त को फिट इंडिया शपथ, मेजर ध्यानचंद हॉकी ग्राउंड में चार हॉकी मैच हुए, जबकि प्रत्येक स्कूल में खेल प्रतियोगिताएं हुए। कुल 2616 स्कूलों के छात्र इसमें भाग लिया। सौराष्ट्र विश्वविद्यालय अंतर-महाविद्यालय जूडो प्रतियोगिता (250 कॉलेज शामिल) हुए। मारवाड़ी एवं आर.के. विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन हुआ।

शनिवार 30 अगस्त को पुलिस मुख्यालय में वॉलीबॉल व रस्साकशी प्रतियोगिता (पुलिस विभाग, निगम विभाग, जिला पंचायत और कलेक्टर कार्यालय की पुरुष एवं महिला टीमों के बीच) होगा।

रविवार 31 अगस्त को ‘फिट इंडिया मूवमेंट’ व ‘मोटापा मुक्त गुजरात’ अभियान के तहत ‘साइकिल ऑन संडे’। बाहुमाली भवन से रेसकोर्स रिंग रोड पर साइक्लोथॉन, जिसमें छह नगरपालिका क्षेत्रों से लगभग 500 प्रतिभागी शामिल होंगे। तीन दिवसीय यह आयोजन न केवल खेल भावना को बढ़ावा देगा बल्कि स्वस्थ जीवनशैली और फिटनेस के संदेश को भी समाज में प्रोत्साहित करेगा।