राजकोट : खिजड़िया प्राथमिक विद्यालय को मिला सक्षम स्कूल सम्मान

राजकोट जिला शिक्षा समिति और समग्र शिक्षा कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 2 सितंबर को एक होटल में जिला एवं तालुका स्तर के सक्षम स्कूलों को सम्मानित करने हेतु पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रवीणाबेन रंगानी ने की।

इस अवसर पर राजकोट तालुका के खिजड़िया प्राथमिक विद्यालय ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिला स्तर पर तीसरा स्थान और तालुका स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया। विद्यालय को सम्मानस्वरूप 11-11 हजार रुपये के दो चेक, दो शील्ड और दो प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

कार्यक्रम में जिला पंचायत शिक्षा समिति की अध्यक्ष श्रीमती अल्पाबेन तोगड़िया, जिला विकास अधिकारी आनंदु सुरेश गोविंद और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी डॉ. दीक्षितभाई पटेल सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। यह उपलब्धि विद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों के सामूहिक प्रयास तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति समर्पण का परिणाम बताई गई।