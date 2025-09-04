लोकतेज WhatsApp channel
राजकोट

राजकोट : टी.एन.राव कॉलेज में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय और साइबर पुलिस ने छात्राओं को दिए सुरक्षा उपाय

 राजकोट जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा मंगलवार को टी.एन.राव कॉलेज में साइबर सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार की मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत संचालित संकल्प जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र योजना के तहत आयोजित किया गया।

इस अवसर पर 120 से अधिक छात्राओं को साइबर सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई। संकल्प केंद्र के कर्मचारियों ने साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए। साथ ही साइबर पुलिस पीआई के.बी. वारिया ने छात्राओं को ऑनलाइन सतर्कता के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया और उनके प्रश्नों का समाधान किया।

कार्यक्रम में कॉलेज के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्राएँ उपस्थित रहीं। अधिकारियों ने बताया कि 2 से 12 सितंबर तक विभिन्न थीम आधारित जागरूकता कार्यक्रम जिले भर में आयोजित किए जा रहे हैं।

