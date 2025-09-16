राजकोट : सौराष्ट्र क्षेत्र की महिला योजनाओं की समीक्षा

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर की अध्यक्षता में सोमवार को सौराष्ट्र क्षेत्र के छह जिलों की महिला-उन्मुख योजनाओं और कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। यह बैठक शहर के सर्किट हाउस कॉन्फ्रेंस हॉल में संपन्न हुई।

बैठक में आयोग की अध्यक्ष ने राजकोट और बोटाद जिलों में महिलाओं के हित में की जा रही विशेष पहल की सराहना की। राजकोट जिले में स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को पुनः शिक्षा से जोड़ने के लिए शुरू की गई “नई दिशा, दिशा निर्देश आजल बढ़ाओ” पहल की उन्होंने विशेष प्रशंसा की। साथ ही, राजकोट में बनने वाले कामकाजी महिला छात्रावास के लिए अधिकारियों को बधाई दी।

इसी प्रकार, विवाह संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु बोटाद जिले में शुरू की गई “तेरे मेरे सपने” विवाह पूर्व परामर्श पहल की भी उन्होंने सराहना की और बोटाद के कलेक्टर को बधाई दी।

अपने पहले सौराष्ट्र दौरे पर रहाटकर ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों की गहन समीक्षा की। इसमें पुलिस की भूमिका, महिला कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के प्रयास, महिला कानूनों के प्रति जागरूकता और उनकी प्रभावी कार्यप्रणाली शामिल रही।

बैठक में सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला सहायता केंद्र, कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समितियों की कार्यप्रणाली, साथ ही महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे साइबर अपराध, बलात्कार, पोक्सो, यौन उत्पीड़न, अपहरण और अन्य अपराधों की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की गई।