राजकोट

राजकोटवासियों के लिए खुशखबरी: आजी बांध हुआ ओवरफ्लो

शहर की 33 प्रतिशत पानी की आपूर्ति इसी बांध से, 4 महीने तक मिलेगा पेयजल

राजकोटवासियों के लिए खुशखबरी: आजी बांध हुआ ओवरफ्लो

दशकों से शहरवासियों के घूमने-फिरने और आत्मीय यादों का केंद्र आजी बांध मंगलवार को ओवरफ्लो हो गया। 1954 में निर्मित इस बांध की वर्तमान भंडारण क्षमता 917 एमसीएफटी और गहराई 29 फीट है। नगर निगम सूत्रों के अनुसार, बांध से रोजाना करीब 14 करोड़ लीटर पानी निकाला जाता है, जिससे 6.50 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है।

सूत्रों का कहना है कि राजकोट की कुल पानी की मांग 42 करोड़ लीटर से अधिक है, जिसमें से लगभग 33 प्रतिशत आपूर्ति आजी बांध से होती है। ओवरफ्लो के बाद अनुमान है कि यह बांध आने वाले चार महीने तक पानी उपलब्ध कराता रहेगा।

पिछले साल बांध 2.85 फीट तक ओवरफ्लो हुआ था, जबकि इस वर्ष यह केवल 1.8 इंच ही ओवरफ्लो हो सका। सिंचाई विभाग के स्वामित्व वाला यह बांध पूरी तरह पेयजल के लिए आरक्षित है, लेकिन वर्षों से नगर निगम को सौंपने की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है।

बांध क्षेत्र लंबे समय से राजकोटवासियों के लिए घूमने-फिरने का लोकप्रिय स्थल रहा है। मंगलवार को जैसे ही मामूली ओवरफ्लो हुआ, महापौर, सभापति और अन्य पदाधिकारी बांध स्थल पर पहुंचे और श्रीफल अर्पित कर जल देवता का अभिवादन किया। मनपा सूत्रों ने बताया कि ओवरफ्लो के बाद 31 जून तक बांध से पानी की आपूर्ति संभव होगी। साथ ही यह बांध सौनी योजना से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत वर्ष में दो बार उतना ही पानी डाला जाता है, जितना यह ओवरफ्लो करता है।

