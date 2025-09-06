लोकतेज WhatsApp channel
राजकोट

राजकोट में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

80 छात्राओं को वितरित किए गए सैनिटरी पैड, 140 ने लिया लाभ

भारत सरकार की मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत संचालित संकल्प जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र द्वारा 2 से 12 सितंबर तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार, 5 सितंबर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मवाड़ी और राजीव गांधी प्राथमिक विद्यालय के सहयोग से यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कार्यप्रणाली से परिचित कराना, उनका वजन और ऊँचाई मापना, सैनिटरी पैड वितरित करना और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराना था।

कार्यक्रम के दौरान डॉ. मनवर ने छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन दिया, विभिन्न बीमारियों से बचाव की जानकारी साझा की और ‘मोटापा मुक्त गुजरात’ अभियान के बारे में भी अवगत कराया।

इस अवसर पर कुल 80 छात्राओं को मासिक धर्म स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हुए सैनिटरी पैड वितरित किए गए। कार्यक्रम का लाभ 140 छात्राओं ने उठाया। विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकगण भी इस मौके पर उपस्थित रहे।

