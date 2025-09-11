राजकोट : खेल महाकुंभ-2025 के लिए ज़िला कलेक्टर ने की अधिक पंजीकरण की अपील

ज़िला कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश ने ज़िले के स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और नागरिकों से आगामी खेल महाकुंभ-2025 एवं मध्य प्रदेश खेल महोत्सव के लिए अधिक से अधिक पंजीकरण कराने की अपील की है। कलेक्टर ने बताया कि खेल महाकुंभ-2025 के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 29 अगस्त से शुरू हो चुकी है और यह 22 सितंबर तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि राजकोट ज़िले में अब तक पंजीकरण की प्रगति संतोषजनक रही है, लेकिन सभी शैक्षणिक संस्थानों और ग्रामीण-शहरी नागरिकों को इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि खेल केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास का भी महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इसलिए समाज के हर वर्ग को इन आयोजनों में भागीदारी करनी चाहिए ताकि खेल संस्कृति को और मजबूती मिल सके।

उल्लेखनीय है कि पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन (https://khelmahakumbh.gujarat.gov.in) पर पूरी की जा सकती है। अंडर-9, अंडर-11, अंडर-14 और अंडर-17 वर्ग की प्रतियोगिताओं के लिए स्कूल के माध्यम से पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। खेल महाकुंभ-2025 में भारोत्तोलन, तलवारबाजी, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, जिम्नास्टिक, मलखंभ, सॉफ्ट टेनिस, स्पोर्ट्स क्लाइम्बिंग, रोलबॉल, सेपक टकराव, वुडबॉल और योग जैसी विशेष स्पर्धाओं का आयोजन समूहवार किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक प्रतिभागी आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।