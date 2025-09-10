राजकोट : मिशन शक्ति योजना के तहत छात्राओं को लिपन कला का प्रशिक्षण

महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय की पहल पर मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत कौशल विकास से रोजगार प्राप्ति को बढ़ावा देने हेतु विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस श्रृंखला के तहत 2 से 12 सितंबर तक चलने वाले 10 दिवसीय शिविरों में विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इसी क्रम में पंचशील कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महिकानी में “व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास पहल” विषय पर लिपन कला का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में 85 छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया और लिपन कला के विभिन्न नमूने तैयार किए।

महिला एवं बाल विकास अधिकारी डॉ. जनकसिंह गोहिल के मार्गदर्शन में जिला मिशन समन्वयक जीविना माणावदरिया और लिंग विशेषज्ञ सुनीता मुंगरा ने छात्राओं को लिपन कला की बारीकियों से अवगत कराया। संकल्प जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र (डीएचईडब्ल्यू) योजना के अंतर्गत प्रतिभागियों को कैनवास बोर्ड, मिट्टी, रंग और आभाला जैसी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई।

इस अवसर पर कॉलेज की प्राचार्या और अन्य स्टाफ सदस्य भी मौजूद रहे। आयोजन का उद्देश्य छात्राओं को पारंपरिक कला के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना और भविष्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।