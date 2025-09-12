लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
राजकोट

राजकोट : 108 टीम की तत्परता से धोराजी की 11 महीने की बच्ची की जान बची

रोशनीबेन मकवाना को समय पर मिला उपचार, अब पूरी तरह स्वस्थ

On
राजकोट : 108 टीम की तत्परता से धोराजी की 11 महीने की बच्ची की जान बची

राजकोट के धोराजी तालुका के मोटी परबड़ी गाँव की 11 महीने की रोशनीबेन मकवाना अचानक तनाव, ऐंठन और उल्टी की तकलीफ से पीड़ित हो गईं। 5 अगस्त 2025 को उनके पिता मयुरभाई मकवाना, जो छोटे-मोटे काम कर परिवार का गुजारा करते हैं, तुरंत बेटी को आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मोटी परबड़ी लेकर पहुँचे।

वहाँ सीएचओ नदीम दसाडिया ने रोशनीबेन को आपातकालीन उपचार दिया और तत्काल 108 एम्बुलेंस सेवा बुलाकर उन्हें आगे के इलाज हेतु जीएमईआरएस अस्पताल, जूनागढ़ रेफर किया। अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने तुरंत उपचार शुरू किया, जिससे रोशनीबेन की जान बच गई।

बाद में आरबीएसके टीम की चिकित्सा अधिकारी डॉ. मोनिका बेन ने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर बच्ची की स्थिति की निगरानी की। 2 सितम्बर 2025 की अनुवर्ती जाँच में पुष्टि हुई कि रोशनीबेन अब पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनका परिवार निरंतर आरबीएसके टीम और सीएचओ नदीम दसाडिया की देखरेख में है।

डॉ. मोनिका बेन ने जीएमईआरएस अस्पताल जूनागढ़ और सरकारी डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समय पर किए गए उपचार ने बच्ची को नई ज़िंदगी दी है। उन्होंने आशा जताई कि टीम के प्रयासों से और भी बच्चों को लाभ मिलेगा।

जिला विकास अधिकारी आनंदु सुरेश गोविंद और मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.आर. फुलमाली के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य उन्मुखी बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाती हैं, ताकि आरबीएसके योजना को प्रभावी ढंग से लागू कर अधिक से अधिक बच्चों को स्वस्थ जीवन मिल सके।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Rajkot

Related Posts

राजकोट में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

राजकोट में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

राजकोट : खिजड़िया प्राथमिक विद्यालय को मिला सक्षम स्कूल सम्मान

राजकोट : खिजड़िया प्राथमिक विद्यालय को मिला सक्षम स्कूल सम्मान

राजकोट : 108 टीम की तत्परता से धोराजी की 11 महीने की बच्ची की जान बची

राजकोट : 108 टीम की तत्परता से धोराजी की 11 महीने की बच्ची की जान बची

राजकोट : टी.एन.राव कॉलेज में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

राजकोट : टी.एन.राव कॉलेज में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित