राजकोट : सौराष्ट्र अंचल के जिला सूचना अधिकारियों का कार्य शिविर धोराजी में शुरू

सौराष्ट्र अंचल के जिला सूचना अधिकारियों का दो दिवसीय संयुक्त कार्य शिविर सोमवार को राजकोट जिले के धोराजी तालुका के पाटनवाव गाँव स्थित ओसम डूंगर की तलहटी में शुरू हुआ। यह शिविर संयुक्त सूचना निदेशक मितेश मोडासिया के मार्गदर्शन और प्रेरणा से आयोजित किया जा रहा है।

बारिश के मौसम में प्रकृति की सुंदरता के बीच आयोजित इस शिविर में सौराष्ट्र अंचल (राजकोट और जूनागढ़) के जिला सूचना कार्यालयों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। साथ ही, सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार को और प्रभावी बनाने के उपायों पर गहन चर्चा होगी।

दो दिवसीय शिविर का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना है। इसके तहत आपदा प्रबंधन के दौरान संपादकीय कार्य, प्रशासनिक दक्षता, मोटापा मुक्ति अभियान, योगाभ्यास और ओसम पर्वत पर चढ़ाई जैसे विविध कार्यक्रम शामिल किए गए हैं।