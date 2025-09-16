प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर  निःशुल्क सेवा शिविर का आयोजन

सूरत। भारतीय जैन संघटना, सूरत परिवार द्वारा गुजरात राज्य की व्यक्तिगत सरकारी योजनाओं – आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वय वंदना सहित अनेक कल्याणकारी योजनाओं के त्वरित एवं स्थल पर समाधान हेतु निःशुल्क सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह सेवा शिविर समाज के प्रत्येक वर्ग के नागरिकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होगा।

शिविर का आयोजन बुधवार, 17 सितम्बर को भगवान महावीर यूनिवर्सिटी, वेसु, सूरत में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण सेवा शिविर के माध्यम से उपस्थित नागरिकों को निम्नलिखित निःशुल्क सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी : नेत्र जांच एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, रक्तदान शिविर – मानवता की सेवा का श्रेष्ठ अवसर आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और अन्य राज्य स्तरीय कल्याणकारी योजनाओं के त्वरित पंजीकरण एवं समस्या समाधान

इस सेवा कार्य में सेवा देने हेतु अध्यक्ष अजय अजमेरा, महामंत्री हस्तीमल बांठिया, मंत्री आजाद संचेती तथा कोषाध्यक्ष अरिहंत जैन ने नागरिकों से विशेष अनुरोध किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस बहुउपयोगी सेवा शिविर में पधारें।

समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए यह सेवा शिविर एक अनमोल प्रयास है, जिससे लोगों को अपने सरकारी दस्तावेज़ बनाने एवं स्वास्थ्य से जुड़ी निःशुल्क सुविधाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।

इसलिए सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस सेवा शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाएँ और समाज सेवा में सहभागिता करें।