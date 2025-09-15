सूरत हार्डवेयर एवं भवन निर्माण सामग्री व्यापार संघ के रक्तदान शिविर में 382 यूनिट रक्त संग्रहित

सूरत हार्डवेयर एवं भवन निर्माण सामग्री व्यापार संघ (SHABMMA) द्वारा रविवार, 14 सितंबर 2025 को वराछा स्थित लोक समर्पण रक्तदान केन्द्र में पाँचवाँ रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। सुबह 8 बजे से शाम 5.30 बजे तक चले इस शिविर में व्यापारियों, थोक व खुदरा विक्रेताओं, डीलरों, कर्मचारियों और उनके परिवारजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

इस समाजसेवी पहल के तहत कुल 382 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जो अब तक का नया कीर्तिमान है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और शंखनाद के साथ हुई, जिसने मानवता और सेवा की भावना का संदेश दिया। आयोजन की सफलता में संघ के पदाधिकारियों और समिति सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि रक्तदान की जिम्मेदारी लोक समर्पण रक्तदान प्रकोष्ठ की टीम ने संभाली।

संस्था के चेयरमैन रमेशभाई भुटानी ने कहा, “हम हर साल ऐसे धर्मार्थ कार्यों का आयोजन कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं।” अध्यक्ष किरीटभाई पटेल ने रक्तदान को ‘महादान’ बताते हुए सभी से इसमें अधिक से अधिक भाग लेने की अपील की। सचिव दिलीपभाई पटेल ने कहा, “दूसरों के दुख को समझना ही सच्ची मानवता है, रक्तदान सर्वोत्तम दान है।” वहीं, सलाहकार समिति अध्यक्ष प्रमोदभाई भगत ने कहा कि “सूरत की अन्य संस्थाओं को भी इस पहल से प्रेरणा लेकर नियमित रक्तदान शिविर आयोजित करने चाहिए।”

रक्तदाताओं को सेवा और सुरक्षा के प्रतीक स्वरूप हेलमेट और प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। यह कदम न केवल उनकी भागीदारी का सम्मान था बल्कि सुरक्षित जीवनशैली के महत्व का संदेश भी था।

संघ ने पिछले वर्षों में लगातार उपलब्धियाँ दर्ज की हैं। वर्ष 2020 में 344 यूनिट रक्त और 11 यूनिट प्लाज्मा, 2022 में 240 यूनिट, 2023 और 2024 में 285 यूनिट और इस वर्ष 382 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस उपलब्धि को व्यापारिक समुदाय की मानवता के प्रति प्रतिबद्धता और सेवा भावना का प्रमाण माना जा रहा है। संस्था का मानना है कि इस तरह के शिविर न केवल रक्त की कमी को दूर करने में मददगार होंगे, बल्कि समाज में मानवता का संदेश भी व्यापक रूप से पहुँचाएँगे।