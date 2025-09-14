सूरत : जहाँगीरपुरा में होटल की आड़ में चल रहे वेश्यालय का भंडाफोड़, 22 गिरफ्तार

सूरत। सूरत के जहाँगीरपुरा इलाके में एक होटल की आड़ में चल रहे देह व्यापार का ह्यूमन सेल ने भंडाफोड़ किया है। इस छापेमारी में पुलिस ने 13 वेश्याओं, जिनमें कुछ थाई लड़कियां भी शामिल हैं, 5 ग्राहकों और 4 मैनेजरों सहित कुल 22 लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि होटल मंडप में यह अवैध धंधा चल रहा है। जाँच में यह भी सामने आया कि इसी जगह पर पहले भी एक बार वेश्यालय का भंडाफोड़ हुआ था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ फिर से अवैध गतिविधियां शुरू हो गई थीं।

चूंकि गिरफ्तार की गई महिलाओं में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, पुलिस इस मामले को और गंभीरता से ले रही है। पुलिस अब इस बात की गहन जाँच कर रही है कि इन विदेशी महिलाओं को कौन और किस गिरोह के माध्यम से यहाँ लाया गया था।

पुलिस ने चारों संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनसे और ग्राहकों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि शहर में इस तरह के अवैध धंधे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। इस घटना ने एक बार फिर शहर में देह व्यापार के नेटवर्क पर सवाल खड़े कर दिए हैं।