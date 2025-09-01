सूरत : एसजीसीसीआई और आईएमए मिलकर औद्योगिक श्रमिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने सूरत और दक्षिण गुजरात के औद्योगिक श्रमिकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू करने का फैसला किया है। शनिवार, 30 अगस्त 2025 को हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया।

अभियान का उद्देश्य जागरूकता कार्यक्रम चलाना है। दोनों संगठन औद्योगिक क्षेत्रों में जाकर श्रमिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाएँगे। इन कार्यक्रमों में स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, गैर-संचारी रोग और टीबी जैसी बीमारियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

टीबी मरीजों को गोद लेना भी उदेश्य है। इस अभियान के तहत औद्योगिक क्षेत्र के टीबी रोगियों को गोद लिया जाएगा और उन्हें नियमित उपचार के साथ-साथ पोषण किट भी वितरित की जाएगी। श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी और उन्हें रक्तचाप, मधुमेह और मोटापा जैसी समस्याओं से बचने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने बताया कि IMA का 100वां राष्ट्रीय सम्मेलन 26 से 28 दिसंबर 2025 को गांधीनगर में आयोजित होगा। इस सम्मेलन के माध्यम से, SGCCI ग्लोबल कनेक्ट के तहत 85 देशों को सम्मेलन की जानकारी भेजी जाएगी और उनसे चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने का अनुरोध किया जाएगा। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी बैठकें की जाएंगी।