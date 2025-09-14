सूरत : विप्र फाउंडेशन की बैठक में शिक्षा, संस्कार और खेल को बढ़ावा देने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय

विप्र फाउंडेशन की रविवार को आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में शिक्षा, संस्कार और खेल के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर अहम निर्णय लिए गए। बैठक में तीन समितियों का गठन किया गया। किशोर पीपलवा की अध्यक्षता में समिति एक शैक्षिक सेमिनार का आयोजन करेगी। श्यामसुंदर तावनियां की अध्यक्षता में समिति एक वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित करेगी। गिरधारी सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में समिति एक धार्मिक एवं संस्कार उन्मुख कार्यक्रम का आयोजन करेगी।

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष तोलाराम और सूरत अध्यक्ष घनश्याम सेवग समेत बड़ी संख्या में विप्र बंधु उपस्थित रहे। सभी ने इन निर्णयों का स्वागत करते हुए फाउंडेशन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। विप्र फाउंडेशन ने आश्वस्त किया है कि इन निर्णयों को शीघ्र लागू किया जाएगा और कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ की जा रही हैं।

विप्र फाउंडेशन गुजरात प्रदेश के मीडिया प्रभारी सज्जन महर्षि ने बताया कि फाउंडेशन का उद्देश्य नई पीढ़ी को धर्म और संस्कार से ओत-प्रोत रखना है। साथ ही, युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ समाज से ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण संभव है।