सूरत : सेवा सप्ताह में रक्तदान शिविर का आयोजन, 63 यूनिट रक्त एकत्रित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए मारवाड़ी युवा मंच सूरत एवं हैप्पी एलिगेंस परिवार, वेसू द्वारा रविवार 14 सितम्बर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 75 लोगों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 63 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। कार्यक्रम में हैप्पी एलिगेंस परिवार के अध्यक्ष दिलीप दोसी, नवीन, दीपक, रोहित, प्रकाश, मेहुल और तिमिर सहित कई सदस्यों ने सक्रिय योगदान दिया।

मुख्य अतिथि के रूप में किशोर बिंदल ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मंच के प्रांतीय उपाध्यक्ष अमित नारनौली, पूर्व अध्यक्ष राहुल बजाज, निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश बिंदल, उपाध्यक्ष पंकज जालान, सचिव अमित केड़िया, कोषाध्यक्ष प्रभात जालान, रक्तदान संयोजक रजनीश खेतान एवं पीयूष सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई।