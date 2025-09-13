सूरत : चैंबर के 'संस्कृति – द मेगा आर्ट फेस्टिवल' में ‘कला’ पर पैनल चर्चा

दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित ‘संस्कृति – द मेगा आर्ट फेस्टिवल’ के अंतर्गत 13 सितंबर, 2025 को दोपहर 2 बजे सरसाना स्थित प्लेटिनम हॉल में ‘कला’ विषय पर पैनल चर्चा हुई। इसमें सौरभ देसाई, वैशाली गोहिल, त्विशा शुक्ला और डॉ. जसमीन कौर ने पैनलिस्ट के रूप में अपने विचार साझा किए।

चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि यह महोत्सव उद्यमियों, कलाकारों और युवाओं को नए विचारों के आदान-प्रदान का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि इस पैनल चर्चा ने कला क्षेत्र को नई दिशा प्रदान की है और यह युवाओं को रचनात्मकता के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।

पैनलिस्ट ने अपने -अपने विचार व्यक्त किये। सौरभ देसाई ने कहा कला केवल अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि समाज को संदेश देने और सामाजिक मुद्दों को प्रस्तुत करने का सशक्त माध्यम है। वैशाली गोहिल ने कहा युवाओं की कलात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे मंच जरूरी हैं। त्विशा शुक्ला ने कहा कला मानव संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और यह व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास में योगदान देती है। डॉ. जसमीन कौर ने कहा कला सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने और समस्याओं पर चर्चा करने का अनूठा माध्यम है। शिक्षा और कला का समन्वय आवश्यक है।

कार्यक्रम का संचालन समिति सदस्य मानसी विरानी ने किया। वनिता रावत ने पैनल चर्चा का संयोजन किया और वैभव सुतारिया ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर समिति की अध्यक्ष स्वाति सेठवाला, सह-अध्यक्ष कृतिका शाह, सदस्य निमिषा पारेख और रोशनी टेलर सहित बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे।