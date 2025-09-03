सूरत : एक ही रात में आठ गणेश पंडालों में चोरी

सूरत। शहर के महिधरपुरा इलाके में बीती रात तस्करों ने आठ गणेश पंडालों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना से श्रद्धालुओं में गुस्सा फैल गया। चोरों ने पंडालों से चांदी की मूर्तियाँ, तांबे-पीतल के दीये, नकदी और अन्य पूजा सामग्री चुरा ली।

वारदात के दौरान एक गणेश पंडाल की गणेश मूर्ति टूट गई, जिसके बाद सुबह श्रद्धालुओं ने नई मूर्ति स्थापित कर पुनः पूजा-अर्चना की। चोरी की यह घटना सिर्फ़ 50 मीटर की दूरी में बनी चार गलियों के आठ मंडपों में हुई।

सीसीटीवी फुटेज में चोरों की तस्वीरें कैद हो गईं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में आकाश उर्फ ताम्बो गोविंद दंतानी और सोहिल साई दंतानी नामक दो तस्करों को चोरी किए गए सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया।

डीसीपी राघव जैन ने घटना पर बयान जारी करते हुए कहा कि यह मामला सिर्फ़ चोरी का है, इसमें किसी भी प्रकार का धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का इरादा नहीं था। उन्होंने बताया कि चोरी में शामिल आरोपी हिंदू समुदाय से हैं।

उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और शांति एवं सौहार्द बनाए रखें। इस बीच, पुलिस ने स्थानीय विधायकों, नेताओं और गणेश महोत्सव आयोजकों से मुलाकात कर स्थिति की समीक्षा की। मुलाकात के बाद श्रद्धालुओं ने सामूहिक आरती कर माहौल को सकारात्मक बनाने का प्रयास किया।

फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह जाँच रही है कि इस चोरी के पीछे कोई और गिरोह शामिल है या नहीं।