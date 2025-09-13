लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : नागदा समाज ने किया देव मेनारिया का सम्मान

आगामी फिल्म “बिहू अटैक” में हीरो की भूमिका निभाएंगे बॉलीवुड के युवा कलाकार

सूरत शहर के गोडादरा स्थित नागदा समाज की वाड़ी में आयोजित एक गरिमामय समारोह में बॉलीवुड के उभरते सितारे देव मेनारिया का सम्मान किया गया। समाज के लोगों ने देव की प्रतिभा और हौसले की सराहना करते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

देव मेनारिया जल्द ही अपनी आगामी फिल्म “बिहू अटैक” में बतौर हीरो दर्शकों के सामने आने वाले हैं। समाज के सदस्यों ने इस अवसर पर देव को फिल्म के लिए बधाई दी और कहा कि उनकी उपलब्धियां युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

समारोह में उपस्थित सभी लोगों ने गर्व व्यक्त किया कि नागदा समाज का एक युवा बॉलीवुड में अपना परचम लहरा रहा है। कई सदस्यों ने देव के साथ अपने अनुभव साझा किए और उन्हें आगे और ऊंचाइयों तक पहुँचने के लिए प्रोत्साहित किया।

सम्मान ग्रहण करते हुए देव मेनारिया ने समाज का आभार व्यक्त किया और अपने प्रशंसकों के प्रति कृतज्ञता जताई। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनके लिए जिम्मेदारी भी है और वह अपने कार्य से समाज और देश का नाम रोशन करने का प्रयास करेंगे। समाज के सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि देव मेनारिया जैसे प्रतिभाशाली युवाओं पर उन्हें गर्व है और उनकी सफलता पूरे समाज की प्रेरणा बनेगी।

