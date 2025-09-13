सूरत :  प्रहलाद अग्रवाल आढ़तिया कपड़ा एसोसिसेशन सूरत के लगातार तीसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित

आढ़तिया कपड़ा एसोसिसेशन सूरत के चुनाव परिणामों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। प्रहलाद अग्रवाल ने लगातार तीसरी बार अध्यक्ष पद जीतकर अपनी प्रमाणिकता और लोकप्रियता को साबित किया। चार साल में तीसरी जीत हासिल करना संगठन के भीतर उनके मजबूत नेतृत्व और विश्वास का प्रतीक माना जा रहा है।

शनिवार को आयोजित कोर कमेटी की बैठक में जीते हुए प्रत्याशियों को पदभार सौंपा गया और विभिन्न जिम्मेदारियां वितरित की गईं। इस अवसर पर प्रहलाद अग्रवाल को पुनः अध्यक्ष, केदारनाथ अग्रवाल को उपाध्यक्ष, महेश चंद जैन को मंत्री, सुदर्शन जी को सह मंत्री, झाबरमल गोयल कोषाध्यक्ष तथा आनंद मांगेराम अग्रवाल और रतन गोयल को सहकोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना गया।

बैठक में एसोसिएशन सदस्यों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी और प्रहलाद अग्रवाल के नेतृत्व में संगठन को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। सभी ने यह विश्वास व्यक्त किया कि नए कार्यकाल में एसोसिएशन व्यापारियों के हितों की रक्षा और विकास के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करेगी। यह चुनाव परिणाम न केवल प्रहलाद अग्रवाल की लोकप्रियता का प्रमाण है, बल्कि एसोसिएशन के लिए नए युग की शुरुआत का भी प्रतीक है।