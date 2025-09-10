सूरत : किरण अस्पताल में नेत्रदान पखवाड़ा समापन एवं नेत्रदाता परिवार स्नेहमिलन

किरण अस्पताल, लोक दृष्टि नेत्र बैंक और लायंस क्लब इंटरनेशनल 3232F2 के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 28वें नेत्रदान जागृति पखवाड़ा का समापन सोमवार, 8 सितंबर 2025 को किरण अस्पताल में हुआ। इस अवसर पर नेत्रदाता परिवारों और नेत्रदान से दृष्टि प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का स्नेहमिलन समारोह भी आयोजित किया गया।

यह पखवाड़ा NPCB एवं VI तथा सक्षम से प्रेरित होकर 25 अगस्त 2025 से शुरू किया गया था। समापन समारोह में पद्मश्री मथुरभाई सवाणी, लायंस क्लब इंटरनेशनल की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन मोना चेतन देसाई, डॉ. मुकुल पटेल, कॉर्नियल सर्जन डॉ. संकित शाह, लोक दृष्टि नेत्र बैंक के उपाध्यक्ष दिनेशभाई जोगाणी, डॉ. उमेश शाह, डॉ. प्रफुलभाई शिरोया सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में डॉ. प्रफुलभाई शिरोया ने कहा कि अब तक लाखों लोग नेत्रदान संकल्पी बन चुके हैं। उन्होंने संदेश दिया—“आंखें जैसे अमूल्य रत्न हैं, उन्हें जलाने या दफनाने के बजाय नेत्रदान करना चाहिए।” वहीं, कॉर्नियल सर्जन डॉ. संकित शाह ने विस्तार से बताया कि नेत्रदान कब और किसे लाभ पहुंचा सकता है।

नेत्रदान से दृष्टि प्राप्त कर चुकी डॉ. रेखा मिस्त्री ने भावुक होकर कहा कि हर किसी को अपने प्रियजन के निधन के बाद नेत्रदान अवश्य करना चाहिए। इसी तरह लाभार्थी श्रीमती वांजवाला के पति चिराग वांजवाला ने भी लोगों से नेत्रदान करने की अपील की।

समारोह में लोक दृष्टि ट्रस्ट और लायंस क्लब से जुड़े पदाधिकारी, कई सामाजिक कार्यकर्ता और चिकित्सक मौजूद रहे। नेत्रदान कार्य में योगदान देने वाले सेवाभावी डॉक्टरों के साथ-साथ नेत्रदाता परिवारों का विशेष सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन जतीनभाई बारोट ने किया। समापन अवसर पर उपस्थित लोगों ने रक्तदान, नेत्रदान, देहदान और अंगदान के संकल्प पत्र भरकर समाज सेवा का संकल्प लिया।