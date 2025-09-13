सूरत : एनटीपीसी झनोर की हितधारक बैठक: ग्रामीण विकास और साझेदारी की नई दिशा

एनटीपीसी झनोर में 13 सितंबर 2025 को आयोजित हितधारक बैठक ग्रामीण विकास और सामुदायिक साझेदारी का सशक्त मंच बनी। बैठक का नेतृत्व परियोजना प्रमुख अक्षय कुमार पात्रा ने किया। इसमें आसपास के गाँवों—झनोर, धर्मशाला, डभाली, नांद, सामलोद, उपराली और सिन्धोत—के सरपंच एवं उपसरपंच शामिल हुए।

बैठक का उद्देश्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा करना और आगे की प्राथमिकताओं पर विचार करना था। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने एनटीपीसी झनोर द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना में किए गए कार्यों की सराहना की और अपनी ज़रूरतों व सुझावों को भी साझा किया।

अक्षय कुमार पात्रा ने स्पष्ट किया कि एनटीपीसी झनोर का लक्ष्य केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के समुदायों के साथ मिलकर समग्र विकास करना है। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ कैंप और ब्लड डोनेशन जैसे प्रस्तावित कदमों की जानकारी दी। साथ ही, गाँववासियों से अपील की कि सीएसआर के तहत बनाए गए संसाधनों की देखभाल सामूहिक ज़िम्मेदारी के रूप में की जाए और किसी भी बदलाव के लिए कंपनी को अवगत कराया जाए।

इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक (तकनीकी सेवाएं) एस. टी. किनगे, अपर महाप्रबंधक (संचालन एवं अनुरक्षण) रोचक सक्सेना, अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन) श्रीमती विजयलक्ष्मी मुरलीधरन समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक ने कंपनी और स्थानीय समुदायों के बीच विश्वास, संवाद और सहयोग की भावना को और गहरा किया। इससे भविष्य में सामुदायिक विकास और साझेदारी के नए अवसर खुलने की उम्मीद है।