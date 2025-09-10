सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स दो दिवसीय 'टेक्नो टॉक कन्वेंशन 2025' का करेगा आयोजन

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) 19 और 20 सितंबर, 2025 को प्लैटिनम हॉल, एसआईईसीसी परिसर, सरसाणा में दो दिवसीय "टेक्नो टॉक कन्वेंशन 2025" का आयोजन कर रहा है।

इस सम्मेलन का विषय "जहाँ नवाचार व्यवसाय से मिलता है" रखा गया है, जिसमें उद्यमियों, पेशेवरों और स्टार्टअप्स को नवीनतम डिजिटल तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

यह सम्मेलन दक्षिण गुजरात के उद्योगों को डिजिटल समाधान, एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद करेगा। इस आयोजन में कई प्रमुख वक्ता और कंपनियाँ भाग लेंगी।

19 सितंबर को श्रीमती मेघा बंसल (ओएनडीसी): सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स पर जानकारी देंगी। गिरीश कुमार सुरपुर (एनईसी): डिजिटल बुनियादी ढांचे पर बात करेंगे। प्रसाद पुराणिक (कॉम्प्रिनो टेक्नोलॉजीज) और अन्निका पासी (सेंट्रिक ब्रांड्स) भी अपने विचार साझा करेंगे।

20 सितंबर को निसर्ग आचार्य (अदानी एंटरप्राइजेज): गो-टू-मार्केट और बिजनेस ऑपरेशंस पर मार्गदर्शन देंगे।संजीव शर्मा (माइक्रोसॉफ्ट), श्रीमती रेणुका कुलकर्णी (एएम/एनएस), आशीष मेहता (न्यूमेरिक टेक्नोलॉजीज) और संजय के.वी. (एसएपी इंडिया): आईटी व्यवसाय के भविष्य, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए रणनीतियाँ और तकनीकी नवाचारों पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

टेक्नोक्रेट हरेश कलकत्तावाला ने बताया कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण गुजरात के उद्योगों को नई डिजिटल तकनीकों से जोड़ना है। एसएपी, माइक्रोसॉफ्ट, एडब्ल्यूएस, अदानी, एएमएनएस और ओएनडीसी जैसी कंपनियाँ अपने प्लेटफॉर्म और रणनीतियों का प्रदर्शन करेंगी।

एएमएनएस और अदानी जैसे बड़े उद्योग अपनी रिपोर्टों के माध्यम से दिखाएंगे कि कैसे आपूर्ति श्रृंखला, उत्पादन और वैश्विक व्यापार में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है।

यह आयोजन उद्यमियों, एसएमई, स्टार्टअप्स और पेशेवरों को वैश्विक प्रौद्योगिकी रुझानों, डिजिटल बदलाव की रणनीतियों और सरकारी नीतियों पर स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करेगा।