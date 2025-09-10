लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान : धर्मेश सिंह

बिहार विकास परिषद ने मिथिलांचल की घटना को लेकर जतायी नाराजगी, हाथों मे स्लोगन भरी तख्तियां लेकर किया धरना प्रदर्शन

सूरत में रह रहे मिथिलांचल के लोगों संग बिहार विकास परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का समूह बीते दिनों दरभंगा मे प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी की माता को कांग्रेस-आरजेडी.के मंच से अपशब्दों के जरिए अपमानित करना कत्तई बर्दास्त नहीं करेंगे, यह कहना है बिहार विकास परिषद के अध्यक्ष धर्मेंश सिंह का। उन्होंने पांडेसरा के पियूष प्वाईंट सूरत में प्रदर्शन दौरान कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को बिहार मिथिलांचल (दरभंगा) में कांग्रेस-आरजेडी के मंच से PM मोदी की मां का अपमान और अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। 

प्रधानमंत्री मोदी की मां का निधन हो चुका है और उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं था बावजूद इसके मोदीजी की मां को गाली देना बिहार की संस्कृति और देश की सभी माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान है। मिथिलांचल वह धरा है जहां माँ सीता का मायका है। इस पुण्य धरती से देश के एक राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता जी के मौजूदगी में मंच से गाली देना देश के समस्त नारी शक्तियों का अपमान है। इसी को लेकर बुधवार को दोपहर 2 बजे से सूरत के पांडेसरा पियुष पॉइंट सर्कल पर सूरत प्रवासी बिहार समाज की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया।

 विरोध प्रदर्शन में सूरत में रह रहे बिहार समाज की ओर से मांग उठाई गई कि जिसने भी बिहार की गौरवमयी धरती से प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माँ को गाली दिया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी किसी की माँ को गाली नहीं दे। रोष प्रकट कार्यक्रम में बिहार समाज के हजारों महिला एवं समाज के अग्रणी, समाजसेवी शामिल हुए।

