सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) सूरत में पहली बार 'संस्कृति' - मेगा आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। यह कला, संस्कृति और हस्तशिल्प महोत्सव 12 और 13 सितंबर, 2025 को प्लैटिनम हॉल, एसआईईसीसी परिसर, सरसाणा में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा।

इस फेस्टिवल में गुजराती फिल्म अभिनेत्री सपना व्यास मुख्य अतिथि होंगी, जबकि सूरत के यजदी करंजिया विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे।

चैंबर के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने बताया कि 'संस्कृति' युवाओं को अपनी रचनात्मकता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति दिखाने का एक बेहतरीन मंच है। कार्यक्रम में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल होंगी।

कला प्रदर्शनियाँ: चित्रकला, हस्तशिल्प और रचनात्मक फोटोग्राफी की प्रदर्शनियाँ। प्रतियोगिताएं: गरबा और संगीत प्रतियोगिता। पैनल चर्चा: कला और संस्कृति पर विशेषज्ञों के साथ विशेष चर्चा। लाइव शो: लाइव रंगोली और लाइव काउच पेंटिंग।

दो दिन का कार्यक्रम इस प्रकार है। पहले दिन 12 सितंबर, 2025 को लघु फिल्म कार्यशाला दोपहर 2 बजे, फिल्म अकादमी के संस्थापक ध्रुविन जैन फिल्म निर्माण के बारे में जानकारी देंगे। गरबा प्रतियोगिता: शाम 4 बजे, प्राचीन और अर्वाचीन गरबा प्रतियोगिताएं होंगी।

दुसरे दिन 13 सितंबर, 2025 को दोपहर 12 बजे, वनिता विश्राम महिला विश्वविद्यालय के प्रोवोस्ट डॉ. दक्षेश ठाकर विशेष पैनल चर्चा का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक, सौरभ देसाई, वैशाली गोहिल, त्विशा शुक्ला और डॉ. जैस्मीन कौर कला और संस्कृति पर अपनी राय रखेंगे।

संगीत प्रतियोगिता और लाइव बैंड: शाम 5:30 बजे से संगीत प्रतियोगिता होगी, जिसके बाद रात 8 बजे विश्व-द बैंड अपनी लाइव प्रस्तुति देगा।

यह फेस्टिवल सूरत के कलाकारों और हस्तशिल्प विशेषज्ञों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और नए अवसर पाने का एक अनूठा मंच साबित होगा।