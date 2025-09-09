डॉ. अमित कुमार द्विवेदी उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान हेतु राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित

नई दिल्ली, सितंबर 8: देवभूमि उद्यमिता योजना के परियोजना निदेशकऔर भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (EDII), अहमदाबाद में प्रोफेसरडॉ. अमित कुमार द्विवेदी को आज दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति श्रीमतीद्रौपदी मुर्मु के द्वारा प्रतिष्ठित “राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025” सेसम्मानित किया।

ग्राम कुसुम्हा दुबौली, रामकोला, कुशीनगर जिले मेंश्री बंका दूबे एवं श्री मती कामना द्विवेदी के ज्येष्ठ पुत्र डॉ. अमित द्विवेदीउद्यमिता विकास एवं उद्यमिता शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

बतादें कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1958 में शुरू किए गए इस पुरस्कार काउद्देश्य उन शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता मेंसुधार और छात्रों के जीवन को समृद्ध बनाने में असाधारण योगदान दियाहै।

वर्ष 2023 से इस पुरस्कार को स्कूल शिक्षकों के साथ-साथ उच्चशिक्षा संस्थानों (HEIs) और पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षकों तकविस्तारित किया गया। इस प्रकार डॉ. द्विवेदी का यह सम्मान विशेष महत्वरखता है।

डॉ. अमित कुमार द्विवेदी ने उत्तराखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा औरलद्दाख में युवाओं में उद्यमिता की सोच और संस्कृति फैलाने में अग्रणीभूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में, देवभूमि उद्यमिता योजना उत्तराखंड उच्चशिक्षा विभाग की एक ऐतिहासिक पहल बन गई है, जिसने हजारोंछात्र-छात्राओं को उद्यमिता की राह पर अग्रसर किया और राज्य में एकजीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम की नींव रखी।

डॉ. द्विवेदी अपनी नवाचारपूर्ण कक्षा शिक्षण शैली के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने उद्यमिता को केवल सिद्धांत तक सीमित न रखकर एकव्यावहारिक और रोचक अनुभव बना दिया। उनकी विशेषज्ञता पारिवारिकव्यवसाय अध्ययन और सरकारी परियोजनाओं के नेतृत्व में भी रही है, जिससे उद्यमिता शिक्षा को देशभर में नई दिशा मिली है।

सम्मान प्राप्त करने के बाद डॉ. द्विवेदी ने कहा कि यह पुरस्कार “उन सभीछात्रों, सहकर्मियों और संस्थानों को समर्पित है जो उनकी इस यात्रा काहिस्सा रहे हैं।” उन्होंने उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग और भारतीय उद्यमिताविकास संस्थान का भी आभार व्यक्त किया।

डॉ. सुनील शुक्ला, महानिदेशक, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान(EDII) ने भी इस अवसर पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा:“डॉ. अमित कुमार द्विवेदी का यह सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धिहै बल्कि उद्यमिता शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों की राष्ट्रीय मान्यता भीहै। उन्होंने जिस समर्पण से युवाओं में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावादिया है, वह आने वाले समय में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्णभूमिका निभाएगा।”

देवभूमि उद्यमिता योजना ने उत्तराखंड में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिलकी हैं। योजना के अंतर्गत 1,037 छात्र उद्यम स्थापित हुए हैं, जिनमें से746 का नेतृत्व महिलाओं द्वारा और 291 का संचालन पुरुषों द्वारा कियाजा रहा है। इनमें से 604 उद्यम विनिर्माण क्षेत्र, 377 सेवा क्षेत्र और 56 ट्रेडिंग से जुड़े हैं।

खास बात यह है कि इनमें से 329 उद्यम राजस्व उत्पन्नकर रहे हैं और अब तक 1,847 लोगों को रोजगार उपलब्ध करा चुके हैं, जिससे राज्य में पलायन कम करने में मदद मिली है। इन उद्यमों में कुल₹770.28 लाख का निवेश हुआ है, जिसमें से ₹688.54 लाख स्वयं कानिवेश और ₹81.74 लाख वित्तीय संस्थानों से उधार शामिल है।

इसकेसाथ ही 08 उद्यमों ने ट्रेडमार्क और 08 नवाचारी विचारों को पेटेंट प्राप्तहुआ है। इन छात्रों के उत्पाद न सिर्फ Amazon, Flipkart, ONDC औरMeesho जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं बल्कि अब तक इनछात्र उद्यमियों ने 200 से अधिक नवाचारी उत्पाद विकसित किए हैं, जिनमेंशहद, जूस, हर्बल उत्पाद, हस्तशिल्प और इको-फ्रेंडली समाधान शामिलहैं।

• डॉ. अमित कुमार द्विवेदी, परियोजना निदेशक, देवभूमि उद्यमितायोजना, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार को राष्ट्रीय शिक्षकपुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया।

• डॉ. द्विवेदी ने उत्तराखंड सहित ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा औरलद्दाख में युवाओं में उद्यमिता की सोच फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई।

• DUY के माध्यम से हजारों छात्रों को स्टार्टअप्स और उद्यमस्थापित करने की प्रेरणा मिली।

• डॉ. द्विवेदी की विशेषज्ञता पारिवारिक व्यवसाय और व्यावहारिकउद्यमिता शिक्षण पद्धति में है।

• डॉ. सुनील शुक्ला, महानिदेशक, EDII: “यह उपलब्धि उद्यमिताशिक्षा के नवाचारों की राष्ट्रीय मान्यता है।”

FOR MORE INFORMATION

https://in.linkedin.com/in/dr-amit-kumar-dwivedi%F0%9F%87%AE%F0%9F%87%B3-72532217

Tags: EDII, अमित द्विवेदी, उत्तराखंड, उद्यमिता, देवभूमि योजना, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, शिक्षा