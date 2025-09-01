हाफले काबी-फ्लो डिजिटल लॉक – छिपी ताक़त, झलकती शान

नई दिल्ली, सितंबर 1: हाफले ने अपने प्रसिद्ध काबी-नेट डिजिटल फ़र्नीचर लॉक रेंज का विस्तार करते हुए काबी-फ्लो लॉन्च किया है। यह एक परिष्कृत, कॉम्पैक्ट और स्मार्ट लॉकिंग समाधान है, जिसे आधुनिक कैबिनेट्स और वार्डरोब्स के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है।

स्टाइल और सुरक्षा, दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया, काबी-फ़्लो सुनिश्चित करता है कि आपकी कीमती चीज़ें हमेशा सुरक्षित रहें, और सिर्फ़ आपके फिंगरप्रिंट के इशारे पर ही उन तक पहुँचा जा सके।

हाफले काबी-फ्लो की खासियत इसका मॉड्यूलर वायरलेस डिज़ाइन है, जो स्टाइल को बिना सुरक्षा से समझौता किए पेश करता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर लॉक बॉडी से बिना केबल के जुड़ता है, जिससे आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी लगा सकते हैं – चाहे सामने दिखाई देने वाली जगह पर या फिर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए छिपाकर। यह डिज़ाइन न केवल सुरक्षा को बढ़ाता है बल्कि आपके फ़र्नीचर की आकर्षक सुंदरता को भी बनाए रखता है।

हाफले काबी-फ्लो स्विंग या स्लाइडिंग लकड़ी के दरवाजों के साथ-साथ एल्युमीनियम प्रोफाइल वाले कांच के दरवाजों पर भी लगाया जा सकता है। यह विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित तीन स्ट्राइक प्लेट विकल्पों के साथ आता है। चाहे लकड़ी के दरवाजों के लिए सतह पर लगाई जाने वाली स्ट्राइक प्लेट हो या कांच के पैनलों के लिए छुपा हुआ विकल्प, काबी-फ्लो आपके फर्नीचर के साथ आसानी से जुड़ जाता है।

इस लॉक का ब्लैक मैट फ़िनिश एक परिष्कृत स्पर्श प्रदान करता है, जो समकालीन इंटीरियर के साथ सामंजस्य बिठाता है, जबकि इसका सहज तीन-रंग का स्टेटस इंडिकेटर आसान सेटअप और उपयोग सुनिश्चित करता है। त्वरित इंस्टॉलेशन के लिए डिज़ाइन किया गया, हाफेले काबी-फ्लो कम से कम समय में उपयोग के लिए तैयार है, जो एक परेशानी मुक्त और अत्यधिक सुरक्षित अनुभव प्रदान करता है।

प्रीमियम सौंदर्य, स्मार्ट वायरलेस तकनीक और बहुआयामी इंस्टॉलेशन विकल्पों को एक साथ लाकर, हाफले का काबी-फ्लो डिजिटल फ़र्नीचर लॉक आपके निजी स्थानों की सुरक्षा को एक नए स्तर पर परिभाषित करता है।

• कस्टमर केयर टोल-फ्री नंबर: 1800 266 6667

• कस्टमर केयर व्हाट्सएप +91 97691 11122

• कस्टमर केयर ईमेल आईडी: customercare@Hafeleindia.com

हाफले ग्लोबल नेटवर्क की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के रूप में स्थापित हाफले इण्डिया वर्ष 2003 से भारत में काम कर रही है। आर्किटेक्चरल हार्डवेयर, फर्नीचर और किचन फिटिंग और एक्सेसरीज के क्षेत्र में एक प्राधिकरण, कम्पनी के पास होम अप्लायंस, इंटीरियर और फर्नीचर लाइटिंग, सैनिटरी सॉल्यूशंस और सरफेस जैसी समन्वित उत्पाद श्रेणियों में भी मजबूत उपस्थिति है, जो खुद को भारत और दक्षिण एशिया में इंटीरियर समाधानों के लिए एक पूर्ण समाधान प्रदाता के रूप में स्थापित करती है। हाफले इंडिया की देश भर में फैले अपने कार्यालयों और डिज़ाइन शोरूम के माध्यम से एक मजबूत राष्ट्रव्यापी उपस्थिति है। शोरूम सभी होम इंटीरियर और सुधार आवश्यकताओं के लिए वन-स्टॉप-शॉप के रूप में कार्य करते हैं।