Maya Devi University में संपन्न हुई 11वीं अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस RAABASED-2025

देहरादून, 28 जुलाई 2025 — माया देवी विश्वविद्यालय, Dehradun ने विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए 11वीं अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस "RAABASED-2025" (Recent Advances in Agricultural, Biological & Applied Sciences for Eco-Friendly Development) का सफल आयोजन किया।

यह कॉन्फ्रेंस 25 से 27 जुलाई 2025 तक विश्वविद्यालय के मुख्य ऑडिटोरियम में हाइब्रिड मोड (ऑफलाइन और वर्चुअल) में आयोजित की गई। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था — कृषि, जैविक और अनुप्रयुक्त विज्ञान में हालिया प्रगति को सामने लाना और पर्यावरण-अनुकूल विकास पर वैश्विक स्तर पर संवाद स्थापित करना।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की भागीदारी

इस प्रतिष्ठित आयोजन का नेतृत्व माया देवी विश्वविद्यालय के कृषि एवं प्रौद्योगिकी स्कूल ने किया। इसमें सहयोगी संस्थानों के रूप में Centre for Indian Himalayan Grasslands (पलमपुर, हिमाचल प्रदेश), ICAR – Indian Grassland and Fodder Research Institute (झांसी, उत्तर प्रदेश), College of Horticulture & Forestry (पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश), और Agro Environmental Development Society (रामपुर, उत्तर प्रदेश) की भागीदारी रही। कॉन्फ्रेंस में भारत के विभिन्न राज्यों सहित अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और छात्रों की सक्रिय उपस्थिति देखी गई।

वैज्ञानिक संवाद और छात्रों के लिए शोध का मंच

तीन दिवसीय इस आयोजन के दौरान प्रतिभागियों ने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, एग्रीटेक, नैनोटेक्नोलॉजी, मेडिसिनल प्लांट्स, और रूरल डेवलपमेंट जैसे विषयों पर रिसर्च पेपर्स प्रेज़ेंट किए, पोस्टर सत्रों में भाग लिया और पैनल डिस्कशन के माध्यम से अनुभव साझा किया। कॉन्फ्रेंस छात्रों के लिए एक अद्वितीय अवसर बनकर उभरी, जहाँ उन्हें न केवल अपने शोध कार्य प्रस्तुत करने का मंच मिला, बल्कि वैश्विक विशेषज्ञों के साथ प्रत्यक्ष संवाद का अनुभव भी मिला। इससे छात्रों की प्रेजेंटेशन स्किल्स, नेटवर्किंग क्षमता, और शैक्षणिक आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

शोध, नवाचार और प्लेसमेंट में मजबूत पहचान

माया देवी विश्वविद्यालय ने पिछले एक दशक से अधिक समय में उच्च शिक्षा, अनुसंधान और इंडस्ट्री-कनेक्टेड शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। हाल ही में संपन्न 2024–25 प्लेसमेंट सीजन में विश्वविद्यालय ने ₹48 लाख प्रति वर्ष का उच्चतम पैकेज, ₹5.48 लाख औसत पैकेज, और 92% से अधिक प्लेसमेंट रेट के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया। Microsoft, Amazon, ICICI, Deloitte और Radisson जैसी 200+ कंपनियों ने छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान किए।

इसके साथ ही विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय शिक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो इसके गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और करियर-उन्मुख दृष्टिकोण का प्रमाण है।

Maya Devi University: जहाँ शोध और शिक्षा साथ-साथ चलते हैं

RAABASED-2025 जैसी पहलें Maya Devi University की शोध प्रधान सोच, इनोवेशन-सक्षम माहौल, और ग्लोबल स्टैंडर्ड एजुकेशन को दर्शाती हैं। यह विश्वविद्यालय न केवल छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान देता है, बल्कि उन्हें वास्तविक दुनिया से जोड़ने का भी संपूर्ण प्रयास करता है।

ज्ञान की सीमाओं से परे

