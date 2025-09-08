लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत में बाल संस्कार कार्यशाला का आयोजन

विश्व जागृति मिशन बालाश्रम में बच्चों को योग, खेलकूद और अच्छे संस्कारों की शिक्षा

सनातन संस्कृति संस्कार अभियान के अंतर्गत संत सुधांशु जी महाराज की प्रेरणा से 7 सितंबर 2025, रविवार को विश्व जागृति मिशन, बालाश्रम, सूरत मंडल में बाल संस्कार कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मंडल के आचार्य रामकुमार पाठक के निर्देशन में शाम 4 से 5 बजे तक संपन्न हुआ।

कार्यशाला में मंडल के कोषाध्यक्ष अश्विन अग्रवाल, देवीदास पाटिल, महिला इकाई की अलका दीदी, मधु अग्रवाल सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना और ‘ॐ’ मंत्र के उच्चारण से हुआ। बच्चों ने सामूहिक प्रार्थना की।

बच्चों के लिए अक्षिता अग्रवाल ने वार्मिंग एक्सरसाइज, ध्यान, योगासन और सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया। वंदना साल्वे ने बच्चों को अच्छी आदतों का पाठ पढ़ाया। खेलकूद और संगीतमय कुर्सी का खेल बच्चों को बेहद पसंद आया।

आचार्य रामकुमार पाठक ने बच्चों को सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु धार्मिक शिक्षाएं दीं और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उनके मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि संस्कार जीवित रहेंगे तभी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। कार्यशाला में बच्चों को खेलकूद के साथ–साथ बड़ों का सम्मान करने, सबकी मदद करने और एक आदर्श नागरिक बनने की शिक्षा भी दी गई।

