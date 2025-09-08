सूरत : लिंबायत में 11 सितंबर को जलापूर्ति बाधित रहेगी

सूरत। सूरत नगर निगम के दक्षिण-पूर्व (लिंबायत) जोन में 11 सितंबर 2025 को जलापूर्ति बाधित रहेगी। निगम ने घोषणा की है कि डुंभल जल वितरण स्टेशन पर 1200 मिमी व्यास का एक नया वाल्व लगाने का काम किया जाएगा, जिसके कारण यह फैसला लिया गया है।

प्रभावित होने वाले क्षेत्र की जानकारी इस प्रकार है। यह कार्य 11 सितंबर को सुबह 9 बजे से आधी रात 12 बजे तक चलेगा। इसके चलते लिंबायत के कई क्षेत्रों में शाम 6 बजे से 10 बजे तक पानी नहीं आएगा। प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं टी.पी. स्कीम नंबर 40 के अंतर्गत आनेवाले नीलगिरी सर्कल, गोडादरा स्वास्थ्य केंद्र के आसपास का क्षेत्र, शांतिनगर, हरि दर्शन, मयूरनगर, श्रीनाथजीनगर, वृंदावननगर और रुक्षमणिनगर।

टी.पी. स्कीम नंबर 41 के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्रों में नवागाम पटेल फलिया, उमियानगर-1,2, ईश्वरपुरा, गायत्रीनगर, शिवहिरनगर, खोडियारनगर, सीतारामनगर, नंदनवन और नवागाम-डिंडोली मेन रोड।

निगम ने यह भी बताया है कि 12 सितंबर से इन क्षेत्रों में पानी कम दबाव से आने की संभावना है। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे पानी का भंडारण कर लें और उसका सावधानीपूर्वक उपयोग करें। निगम ने नागरिकों को होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है और उनके सहयोग की अपील की है।