लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : मारवाड़ी युवा मंच जागृति शाखा ने शिक्षक दिवस पर किया शिक्षकों का सम्मान

70 शिक्षकों को साड़ी भेंट कर जताया आभार, “एक कदम शिक्षा की ओर” योजना के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित

On
सूरत : मारवाड़ी युवा मंच जागृति शाखा ने शिक्षक दिवस पर किया शिक्षकों का सम्मान

सूरत। मारवाड़ी युवा मंच सूरत जागृति शाखा ने अपनी “एक कदम शिक्षा की ओर” योजना के अंतर्गत 4 सितंबर को शिक्षक दिवस सेलिब्रेशन आयोजित किया। इस अवसर पर संस्था की संस्थापक प्रेरणाजी भाहुवाला ने कहा कि जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है, इसलिए संस्था ने शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करने का संकल्प लिया।

संस्था की अध्यक्षा स्वाति जी चौधरी ने बताया कि जीवन में गुरु का मार्गदर्शन न हो तो जीवन अधूरा लगता है। इसी भावना से वेसु स्थित प्राथमिक शाला और पिपलोड के डिसएबल वेलफेयर ट्रस्ट स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया गया।

कार्यक्रम के दौरान दोनों स्कूलों के 70 शिक्षकों का सम्मान कर उन्हें उपहार स्वरूप साड़ियां भेंट की गईं। इस मौके पर संस्था के कई सदस्य भी उपस्थित रहे और शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : सिरवी समाज ट्रस्ट सूरत का 38वां वार्षिक सम्मेलन संपन्न

सूरत : सिरवी समाज ट्रस्ट सूरत का 38वां वार्षिक सम्मेलन संपन्न

सूरत : राज्य स्वास्थ्य आयुक्त हर्षद पटेल ने लायंस कैंसर अस्पताल का दौरा किया

सूरत : राज्य स्वास्थ्य आयुक्त हर्षद पटेल ने लायंस कैंसर अस्पताल का दौरा किया

सूरत : अग्रवाल समाज ट्रस्ट द्वारा स्वास्थ्य पखवाड़े के अंतर्गत दूसरा हेल्थ व ईएनटी चेकअप कैंप आयोजित

सूरत : अग्रवाल समाज ट्रस्ट द्वारा स्वास्थ्य पखवाड़े के अंतर्गत दूसरा हेल्थ व ईएनटी चेकअप कैंप आयोजित

सूरत-दुबई इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग

सूरत-दुबई इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग