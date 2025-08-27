सूरत : समग्र शहर में गणेश उत्सव को लेकर सुरक्षा के पुख़्ता इंतज़ाम

सूरत। गणेश उत्सव की शुरुआत के साथ ही शहरभर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल है। इसी बीच, किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं। पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने कहा कि शहर के भीड़-भाड़ वाले और संवेदनशील इलाकों पर पुलिस 24 घंटे नजर रखेगी।

शहर पुलिस आयुक्त ने सुरक्षा व्यवस्था की प्रमुख झलकियों के बारे में अधिक जानकारी दी। शहरभर में स्थापित 800 सीसीटीवी कैमरों से लगातार मॉनिटरिंग होगी। इनमें से 250 एआई-बेस्ड कैमरे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर तुरंत अलर्ट भेजेंगे।

20 हाई-रिज़ॉल्यूशन ड्रोन भीड़-भाड़ वाले इलाकों और बड़े गणेश मंडलों की हवाई निगरानी करेंगे।भीड़ प्रबंधन प्रणाली के लिए नियंत्रण कक्ष से उद्घोषणा प्रणाली के जरिए तुरंत निर्देश दिए जा सकेंगे।

गणेशउत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में 4,500 पुलिसकर्मी, 7,800 होमगार्ड और 10 एसआरपी कंपनियाँ तैनात रहेंगी। पुलिस का कहना है कि इन व्यवस्थाओं के चलते भक्तगण बिना किसी चिंता के उत्सव की भक्ति और आनंद में शामिल हो सकेंगे।