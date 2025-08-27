सूरत :  अग्रवाल समाज पर्वत पाटिया भवन में महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव की शुरुआत

अग्रवाल समाज पर्वत पाटिया भवन में मंगलवार को महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव की शुरुआत धूमधाम से की गई। समारोह की शुरुआत महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं जयकारों के साथ की गई। इसके पश्चात् गौ माता पूजन और कन्या पूजन का आयोजन हुआ।

मीडिया प्रभारी किशन धानुका ने बताया कि इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष राजू अग्रवाल (पूर्व कॉरपोरेटर), चेयरमैन दीनदयाल अग्रवाल (सनराइज), ट्रस्टी दीनदयाल गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष अशोक अग्रवाल (मारुति), सचिव विष्णु रेनवाल, कोषाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, मुख्य जयंती संयोजक हरीश अग्रवाल एवं जेठमल अग्रवाल सहित समाज के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।

उन्होंने जानकारी दी कि मुख्य जयंती समारोह 21 सितंबर को बड़े उत्साह और परंपरा के साथ मनाया जाएगा, जबकि 22 सितंबर को भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। पहले दिन आयोजित कार्यक्रम में मुख्य जयंती सह संयोजक मुकेश ककरानिया, लखन अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, संदीप बंसल सहित सभी कार्यकारिणी सदस्य, महिला इकाई अध्यक्षा ममता अग्रवाल, मीनाक्षी मोदी, मीनाक्षी गोयल, हीना बंसल, रुचि अग्रवाल एवं अन्य महिलाएँ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष राजू अग्रवाल ने उपस्थित सभी समाजजनों के प्रति आभार व्यक्त किया।