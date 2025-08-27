लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत :  अग्रवाल समाज पर्वत पाटिया भवन में महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव की शुरुआत

दीप प्रज्वलन, गौ पूजन और कन्या पूजन के साथ हुआ महोत्सव का शुभारंभ

On
सूरत :  अग्रवाल समाज पर्वत पाटिया भवन में महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव की शुरुआत

अग्रवाल समाज पर्वत पाटिया भवन में मंगलवार को महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव की शुरुआत धूमधाम से की गई। समारोह की शुरुआत महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं जयकारों के साथ की गई। इसके पश्चात् गौ माता पूजन और कन्या पूजन का आयोजन हुआ।

मीडिया प्रभारी किशन धानुका ने बताया कि इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष राजू अग्रवाल (पूर्व कॉरपोरेटर), चेयरमैन दीनदयाल अग्रवाल (सनराइज), ट्रस्टी दीनदयाल गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष अशोक अग्रवाल (मारुति), सचिव विष्णु रेनवाल, कोषाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, मुख्य जयंती संयोजक हरीश अग्रवाल एवं जेठमल अग्रवाल सहित समाज के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। 

D27082025-03

उन्होंने जानकारी दी कि मुख्य जयंती समारोह 21 सितंबर को बड़े उत्साह और परंपरा के साथ मनाया जाएगा, जबकि 22 सितंबर को भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। पहले दिन आयोजित कार्यक्रम में मुख्य जयंती सह संयोजक मुकेश ककरानिया, लखन अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, संदीप बंसल सहित सभी कार्यकारिणी सदस्य, महिला इकाई अध्यक्षा ममता अग्रवाल, मीनाक्षी मोदी, मीनाक्षी गोयल, हीना बंसल, रुचि अग्रवाल एवं अन्य महिलाएँ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष राजू अग्रवाल ने उपस्थित सभी समाजजनों के प्रति आभार व्यक्त किया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

मूवर्स हॉलिडेज़ प्राइवेट लिमिटेड और मूवर्स द चैरिटी ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में जन्माष्टमी दहीहांडी कार्यक्रम संपन्न

मूवर्स हॉलिडेज़ प्राइवेट लिमिटेड और मूवर्स द चैरिटी ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में जन्माष्टमी दहीहांडी कार्यक्रम संपन्न

सूरत के न्यू सिविल अस्पताल में भव्य तिरंगा यात्रा

सूरत के न्यू सिविल अस्पताल में भव्य तिरंगा यात्रा

पूज सिंधी पंचायत सूरत के सानिध्य में पांजरापोल हॉल में भव्य सत्संग आयोजन, सिंधी समाज की बड़ी संख्या में उपस्थिति

पूज सिंधी पंचायत सूरत के सानिध्य में पांजरापोल हॉल में भव्य सत्संग आयोजन, सिंधी समाज की बड़ी संख्या में उपस्थिति

सूरत बना 'मिनी महाराष्ट्र' : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 3,000 से अधिक दही हांडी कार्यक्रम

सूरत बना 'मिनी महाराष्ट्र' : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 3,000 से अधिक दही हांडी कार्यक्रम