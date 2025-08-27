राजकोट में अफ्रीकी देशों के 7 नागरिकों को निर्वासित करने की कार्रवाई

शहर में अवैध रूप से रह रहे अफ्रीकी देशों के दो युवक और पाँच युवतियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। क्राइम ब्रांच और एसओजी की संयुक्त टीम ने हाल ही में लगभग 250 अफ्रीकी छात्रों के पासपोर्ट और वीज़ा की जांच की, जिसमें सात लोगों के वीज़ा एक्सपायर पाए गए। सभी को डिटेंशन सेंटर भेजकर निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार, जांच के दौरान सोमवार को चार युवतियाँ और एक युवक वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद भी रह रहे पाए गए। वहीं मंगलवार को एक और युवती और एक युवक अवैध रूप से रहते हुए पकड़े गए।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि चार युवतियाँ युगांडा की, जबकि एक युवती तंजानिया की है। इसी तरह एक युवक साउथ सूदान का और दूसरा केन्या का है। दोनों युवक मारवाड़ी कॉलेज में पढ़ रहे थे और स्टूडेंट वीज़ा पर आए थे। कॉलेज प्रशासन ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। उनके वीज़ा भी छह महीने पहले समाप्त हो चुके थे।

वहीं पाँचों युवतियाँ बिज़नेस वीज़ा पर भारत आई थीं और जूते, कपड़े व पर्स बेचकर आजीविका चला रही थीं। लेकिन इनके वीज़ा भी छह महीने से अधिक पहले ही खत्म हो चुके थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सभी सातों को जल्द ही उनके देश निर्वासित कर दिया जाएगा। साथ ही इस तरह की अवैध गतिविधियों पर सख्त निगरानी जारी रहेगी।